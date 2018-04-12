إقليم تازة يتلقى أكبر قدر من التساقطات المطرية

هسبريس ـ و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:

- تازة : 21 ملم - إفران : 07 ملم - وجدة : 06 ملم - تطوان وطنجة والقنيطرة وسيدي سليمان ومراكش وقصبة تادلة وسيدي إفني: 03 ملم - فاس ومكناس وبني ملال وميدلت وتزنيت: 02 ملم - الرباط والصويرة: 01 ملم.