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الرئيسية | جهات | إقليم تازة يتلقى أكبر قدر من التساقطات المطرية

إقليم تازة يتلقى أكبر قدر من التساقطات المطرية

إقليم تازة يتلقى أكبر قدر من التساقطات المطرية
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 12 أبريل 2018 - 11:51

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:

- تازة : 21 ملم - إفران : 07 ملم - وجدة : 06 ملم - تطوان وطنجة والقنيطرة وسيدي سليمان ومراكش وقصبة تادلة وسيدي إفني: 03 ملم - فاس ومكناس وبني ملال وميدلت وتزنيت: 02 ملم - الرباط والصويرة: 01 ملم.

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