24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:06
|20:01
|21:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشرطة العسكرية الروسية تنتشر في دوما السورية
- بنعتيق ومصالح المغاربة
- صعوبة جلب الأقارب تبعد لاجئين سوريون عن ألمانيا
- تحطم مقاتلة يونانية بعد مطاردة سلاح الجو التركي
- جولي وغيتس الأكثر إثارة للإعجاب في العالم
رئيسة الباطرونا تدق ناقوس الخطر حول حصيلة السياحة المغربية (5.00)
مزاعم "تعذيب ناصر الزفزافي" تسائل "الإفلات من العقاب" في المملكة (5.00)
مينورسو تسلم غوتيريس "تقرير الصحراء" وسط أزمة صامتة مع الرباط (5.00)
- بقاء الريال في "تشامبيونزليغ" يضع بنعطية بصدارة الصحف الإسبانية - (73)
- صفقة الحكومة مع قادة النقابات تكلف أكثر من 6 مليارات درهم سنويا - (57)
- الحكومة تترحم على قتلى البوليساريو في تحطم طائرة للعسكر الجزائري - (53)
- مينورسو تسلم غوتيريس "تقرير الصحراء" وسط أزمة صامتة مع الرباط - (49)
- مزاعم "تعذيب ناصر الزفزافي" تسائل "الإفلات من العقاب" في المملكة - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الجمعة، نزول أمطار أو زخات مطرية قد تكون قوية محليا وعاصفية في بعض الأحيان بكل من السواحل والسهول الشمالية ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والريف والأطلس.
وستكون الأجواء غائمة جزئيا ومصحوبة بأمطار أو زخات مطرية متفرقة بسوس والمنطقة الشرقية مع تساقطات ثلجية كثيفة فوق الأطلسين المتوسط والكبير التي يفوق علوها 1500 م، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا بباقي الأرجاء.
وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الغربي بمنطقة طنجة والسواحل الشمالية والمرتفعات والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و04 درجات بالمرتفعات، وما بين 4 و9 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 8 و13 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 7 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و18 درجة بطنجة واللوكوس والسايس وهضاب الفوسفاط وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 17 و23 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 23 و28 درجة بسفوح الجنوب الشرقي وشمال المناطق الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بأقصى جنوب البلاد.
وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان خلال الصباح ما بين طنجة وطرفاية، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.