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هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة
الجمعة 13 أبريل 2018 - 12:04
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة:
- الرباط : 29 ملم
- إفران: 24 ملم
- بني ملال: 20 ملم
- تطوان وتازة وبن سليمان: 19 ملم
- مكناس : 18 ملم
- سيدي سليمان: 17 ملم
- فاس: 16 ملم
- العرائش: 12 ملم
- وجدة والقنيطرة والحسيمة: 7 ملم
- خريبكة: 06 ملم - سطات والناظور والصويرة وأكادير وأيت ملول: 04 ملم
- ميدلت: 02 ملم
- العيون وسيدي إفني وبوعرفة وطانطان: 1 ملم