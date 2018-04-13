هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة:

- الرباط : 29 ملم

- إفران: 24 ملم

- بني ملال: 20 ملم

- تطوان وتازة وبن سليمان: 19 ملم

- مكناس : 18 ملم

- سيدي سليمان: 17 ملم

- فاس: 16 ملم

- العرائش: 12 ملم

- وجدة والقنيطرة والحسيمة: 7 ملم

- خريبكة: 06 ملم - سطات والناظور والصويرة وأكادير وأيت ملول: 04 ملم

- ميدلت: 02 ملم

- العيون وسيدي إفني وبوعرفة وطانطان: 1 ملم