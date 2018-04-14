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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت
هسبريس - و.م.ع
السبت 14 أبريل 2018 - 05:30

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، نزول أمطار أو زخات مطرية قد تكون قوية عاصفية في بعض الأحيان بكل من السايس والشمال الشرقي والواجهة المتوسطية والريف ومرتفعات الأطلس المتوسط والكبير وهضاب الفوسفاط داخل الغرب والشاوية ودكالة.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بباقي السواحل الشمالية والسواحل الوسطى مع بعض القطرات المطرية في بعض مناطق البلاد، وستبقى التساقطات الثلجية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط على القمم التي تفوق 1700م، في حين ستكون السماء صافية بباقي الأرجاء الأخرى.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالشرق والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، فيما يرتقب هبوب زوابع رملية في بعض المناطق الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وبباقي المناطق سيكون هائجا إلى قوي الهيجان وسيصبح جد قوي الهيجان خلال الصباح ما بين المهدية وطانطان.

وأشارت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن "الطقس سيتحسن ابتداء من مساء السبت إن شاء الله".

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