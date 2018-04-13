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الرئيسية | جهات | وزير الإسكان يتفقد مخطط إنجاز مشاريع تامسنا

وزير الإسكان يتفقد مخطط إنجاز مشاريع تامسنا

وزير الإسكان يتفقد مخطط إنجاز مشاريع تامسنا
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 أبريل 2018 - 17:04

عقد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الخميس بتامسنا، جلسة عمل للاطلاع على مدى تقدم إنجاز المشاريع وتثمينها في هذه المدينة الجديدة.

وأوضح بلاغ للوزارة أن الفاسي الفهري أكد، خلال هذا الاجتماع الذي حضره كل من عامل عمالة الصخيرات تمارة ورئيس جماعة سيدي يحيى زعير ورئيس إدارة مجموعة العمران، على ضرورة تكثيف الجهود واستكشاف مجالات جديدة لتعزيز دينامية التنمية بمدينة تامسنا ومنحها توجها جديدا؛ من خلال التركيز أساسا على التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف المصدر ذاته أن المسؤول الحكومي أبرز أهمية تنظيم أوراش استشارية يشارك فيها مجموع المتدخلين (القطاعات الوزارية المعنية والجماعات المحلية والنسيج الجمعوي والمنعشين الخواص)، بهدف تنسيق الجهود الرامية إلى تنمية المدينة التي يرتقب أن تحتضن نحو 250 ألف نسمة.

وأشار الوزير الوصي على قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى أنه جرى خلال الاجتماع أيضا بحث المراحل التي قطعها مخطط تأهيل المدينة والذي تشرف عليه الوزارة سالفة الذكر، مذكرا بأنه جرى إطلاق المخطط في 20 مارس 2013 بتعاون مع العديد من الشركاء.

وتضمّن جدول الاجتماع أيضا التدابير الكفيلة بتنمية المدينة، ولا سيما تحسين جاذبيتها وإعادة تثمين صورتها وكذا الملفات المتعلقة بالمشاريع العقارية التي يتم إنجازها بشراكة مع مجموعة العمران ومنعشين عقارين أجانب (الهداية تنمية) و(شركة المقاولون العامة المغرب).

يذكر أنه جرى، في أعقاب هذا الاجتماع، تنظيم زيارة ميدانية للاطلاع على المراحل التي قطعتها مختلف المشاريع المدرجة في إطار مخطط تأهيل المدينة الجديدة تامسنا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - يوسسسف الجمعة 13 أبريل 2018 - 17:19
يجب على هؤلاء السادة المحترمين السكن ولو لبعض الوقت في هذه المساكن ،ليتفقدوا بالملموس المعيش اليومي .
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2 - فضولي الجمعة 13 أبريل 2018 - 17:33
المدينة ها هي، والطرق باش توصل ليها فين هي؟
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8
3 - عبد اللطيف الجمعة 13 أبريل 2018 - 18:14
من تجربتي الخاصة تمسنا اكبر مشكل عقدني واثر علي السكن الاجتماعي لاينفع ولا ؤومن به بعد تجربتي المريرة
اهربو وانجو
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1
4 - Observateur الجمعة 13 أبريل 2018 - 18:18
كون وصل ليها الطرمواي هي و تامنصورت، كون ما بقي حتى مشكل، اما الآن فالمدينتان هم عبارة عن مشاريع فاشلة في طريق الخراب. بالإضافة طبعا إلى الأسواق الكبرى و باقي الخدمات
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0
5 - مدينة اشباح الجمعة 13 أبريل 2018 - 18:21
إلى يومنا هذا لا زالت المدينة بدون مرافق عمومية. الأزبال منتشرة في كل مكان والكلاب الضالة تتكاثر كالفئران واحتلال الملك العام من طرف الباعة المتجولين وأصحاب المقاهي وتكاثر الحفر والأوحال والبرك المائية بالشوارع بالإضافة إلى تباطؤ هيكلة البنية التحتية. أما عن الإسكان فهناك من لا يزال ينتظر تسليم شقته منذ ثمان سنوات وهناك مشاريع سكنية متوقفة نهائيا بسبب إفلاس شركات العقار والبناء.
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