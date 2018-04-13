وزير الإسكان يتفقد مخطط إنجاز مشاريع تامسنا

هسبريس من الرباط

عقد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الخميس بتامسنا، جلسة عمل للاطلاع على مدى تقدم إنجاز المشاريع وتثمينها في هذه المدينة الجديدة.

وأوضح بلاغ للوزارة أن الفاسي الفهري أكد، خلال هذا الاجتماع الذي حضره كل من عامل عمالة الصخيرات تمارة ورئيس جماعة سيدي يحيى زعير ورئيس إدارة مجموعة العمران، على ضرورة تكثيف الجهود واستكشاف مجالات جديدة لتعزيز دينامية التنمية بمدينة تامسنا ومنحها توجها جديدا؛ من خلال التركيز أساسا على التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف المصدر ذاته أن المسؤول الحكومي أبرز أهمية تنظيم أوراش استشارية يشارك فيها مجموع المتدخلين (القطاعات الوزارية المعنية والجماعات المحلية والنسيج الجمعوي والمنعشين الخواص)، بهدف تنسيق الجهود الرامية إلى تنمية المدينة التي يرتقب أن تحتضن نحو 250 ألف نسمة.

وأشار الوزير الوصي على قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى أنه جرى خلال الاجتماع أيضا بحث المراحل التي قطعها مخطط تأهيل المدينة والذي تشرف عليه الوزارة سالفة الذكر، مذكرا بأنه جرى إطلاق المخطط في 20 مارس 2013 بتعاون مع العديد من الشركاء.

وتضمّن جدول الاجتماع أيضا التدابير الكفيلة بتنمية المدينة، ولا سيما تحسين جاذبيتها وإعادة تثمين صورتها وكذا الملفات المتعلقة بالمشاريع العقارية التي يتم إنجازها بشراكة مع مجموعة العمران ومنعشين عقارين أجانب (الهداية تنمية) و(شركة المقاولون العامة المغرب).

يذكر أنه جرى، في أعقاب هذا الاجتماع، تنظيم زيارة ميدانية للاطلاع على المراحل التي قطعتها مختلف المشاريع المدرجة في إطار مخطط تأهيل المدينة الجديدة تامسنا.