تأسيس جمعية مموني الحفلات بـ"جهة بني ملال"

صالح الخزاعي من خريبكة

بعد تأسيس مكاتب جهوية، في أوقات سابقة، بكل من جهة كلميم واد نون، وجهة سوس ماسة، وجهة درعة تافيلالت، انتخب عدد من العاملين في قطاع تموين الحفلات المكتب الجهوي للجمعية المغربية لمموني ومنظمي الحفلات والتظاهرات بجهة بني ملال خنيفرة.

وأوضح حميد طالبي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمموني ومنظمي الحفلات والتظاهرات، أن "الهدف من تأسيس الجمعية ومكاتبها الجهوية يتمثل أساسا في تقنين القطاع، وإنعاش الممون الصغير وكذا المتوسط، وتكوين العاملين في مختلف الجوانب المرتبطة بالمجال، خاصة في الشق القانوني".

وأضاف طالبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "رئاسة المكتب الجهوي للجمعية بجهة بني ملال خنيفرة عادت إلى مصطفى غاي، وسيتم في الأيام القادمة تأسيس مكاتب جهوية بباقي جهات المملكة، من أجل المساهمة في إخراج القطاع من الطابع العشوائي ونقله إلى العمل المنظم".