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الأمطار بالمملكة .. الرباط وبن سليمان في الصدارة
السبت 14 أبريل 2018 - 13:05
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:
- الرباط: 42 ملم - بن سليمان : 40 ملم - إفران: 35 ملم - مكناس: 24 ملم - تازة والشاون: 18 ملم - النواصر : 17 ملم - الدار البيضاء-انفا: 13 ملم - بوعرفة وخريبكة: 12 ملم.
- طنجة: 08 ملم - وجدة : 07 ملم - الحسيمة وفاس: 06 ملم - بني ملال: 05 ملم - الناظور : 04 ملم - تزنيت وتطوان : 03 ملم - الجديدة : 02 ملم - الصويرة: 01 ملم.