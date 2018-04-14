الأمطار بالمملكة .. الرباط وبن سليمان في الصدارة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:

- الرباط: 42 ملم - بن سليمان : 40 ملم - إفران: 35 ملم - مكناس: 24 ملم - تازة والشاون: 18 ملم - النواصر : 17 ملم - الدار البيضاء-انفا: 13 ملم - بوعرفة وخريبكة: 12 ملم.

- طنجة: 08 ملم - وجدة : 07 ملم - الحسيمة وفاس: 06 ملم - بني ملال: 05 ملم - الناظور : 04 ملم - تزنيت وتطوان : 03 ملم - الجديدة : 02 ملم - الصويرة: 01 ملم.