توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد ، أن يكون الطقس باردا خلال الصباح بالمرتفعات والهضاب العليا وداخل البلاد.

كما ستنتشر سحب منخفضة خلال الصباح والليل مع تكون كتل ضبابية قرب السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى وكذلك يالسهول الشمالية الغربية. في حين سيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء الأخرى.

وستهب الرياح معتدلة شمالية بالسواحل الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالسفوح الجنوبية الشرقية، وغربية بمنطقة طنجة وشمالية عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و3 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 2 و7 درجات بالريف وبالمنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحامنة وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 7 و12 درجة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وبسوس والسهول الداخلية والسفوح الشرقية للأطلس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 12 و17 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 9 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و20 درجة بالواجهة المتوسطية وبالسهول الأطلسية الشمالية والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 21 و27 درجة بكل من عبدة والشياضمة والرحامنة وتانسيفت والسفوح الجنوبية الشرقية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و32 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وطانطان، وهائجا بباقي السواحل الأخرى.