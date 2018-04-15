وزارة الصحة تبحث عن الليشمانيا في إقليم وزان

هسبريس من طنجة

أفاد مصدر من مديرية الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة برصد 10 حالات لداء الليشمانيا في صفوف ساكنة جماعات ترابية تابعة للنفوذ الجغرافي لإقليم وزان.

وتبعا للمصدر ذاته، فقد نظمت مندوبية وزارة الصحة بإقليم وزان خرجات لفائدة ساكنة جماعات ترابية للكشف عن الداء، بشراكة مع معهد باستور، تم خلالها رصد 10 حالات مؤكدة، و17 حالة تحتاج إلى تحاليل مخبرية.

ويأتي اكتشاف هذه الإصابات في سياق حملات تحسيسية وتوعوية تجند لها أطر مندوبية وزارة الصحة بالإقليم بهدف تحسيس السكان بخطورة هذا المرض الجلدي، واطلاعهم على الاحتياطات التي يجب اتخاذها من أجل تفاديه.

ويعد داء "الليشمانيا" من الأمراض الطفيلية التي يصاب بها الإنسان عبر لسعة بعوضة، تسمى الذبابة الرملية، تنقل المرض إلى الإنسان السليم من حيوان حامل للمرض (الجرذان) أو من إنسان مصاب به.

وهو مرض لا ينتقل بصفة مباشرة من إنسان إلى آخر ولا يشكل خطورة على حياة المريض؛ إذ يمكن العلاج التام منه، إلا في بعض الحالات التي يمكن أن يترك فيها هذا المرض ندوبا جلدية ناتجة عن تأخر المريض في طلب الاستشارة الطبيبة والعلاج.