"السوق والتنمية" وراء احتجاج تجار في بن احمد

إبراهيم الحافظون من سطات

احتج عدد من الباعة الجائلين ببن أحمد على مكان السوق النموذجي، معتبرين إياه "معزولا" ويضر بتجارتهم، مطالبين من خلال اعتصام لهم في مقر البلدية بـ"التنمية ورفع التهميش" عن المدينة.

رشيد محمد، أحد المشاركين في الاعتصام داخل مقر بلدية ابن أحمد، قال في تصريح لهسبريس إن "المحتجين دخلوا في حوار جادّ ومعقول للبحث عن بديل اقتصادي"، معتبرا أن السوق النموذجي الذي أنشئ مؤخّرا بالمدينة "مشروع فاشل من حيث الموقع"، معلّلا ذلك بالبعد وغياب الرواج بالموقع الذي شيّد فيه السوق.

وأضاف المتحدث أن المحتجين، خاصة بائعي الخضر، يطالبون بتلبية مطالبهم على أساس قاعدة "رابح رابح"، موجّها رسالته إلى ممثل المجلس الجماعي والسلطات المحلية من أجل إيجاد حل عاجل يرضي الجميع بمشاركة المجتمع المدني، ملوّحا بـ"الدخول في إضراب عن الطعام في حالة عدم تلبية مطالب المتضررين في غياب ضمانات والتزامات الطرف الآخر خلال الحوارات التي مضت".

وحول التنمية المحلية، سجّل المتحدث غياب رؤية اقتصادية طموحة في إطار تقريب الخدمات للناس على مستوى الرواج التجاري، في طل غياب منطقة صناعية، معتبرا أن "المدينة تعيش في أزمة بسبب فتح أوراش ليست من الأولويات"، مستدلاّ على ذلك بإنشاء حديقة عمومية "جلبت سخط بعض السكان، عوض توفير الشغل للمواطنين لضمان لقمة العيش"، على حد تعبيره.

وأشار رشيد محمّد إلى أن القرارات الانفرادية للرئيس، في غياب إشراك المجتمع المدني المتواجد في المدينة بقوّة والذي لا يعلم بتمرير الصفقات، وفي غياب مبدأ التشاركية أو الإخبار المسبق، ساهمت في احتجاج فعاليات المجتمع المدني بالمدينة.

محمد حراري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة ابن أحمد، قال في تصريح لهسبريس إنه "من المبكّر إصدار أي حكم بالنجاح أو الفشل على السوق، باعتباره حديث التشييد ولم يتجاوز الشهر الأول"، مبرزا أن السوق جرى إنشاؤه على بعد 300 متر من مكان السوق القديم بمدينة ابن أحمد الذي بنيت مكانه المقاطعة الأولى، وهو "مكان للرواج منذ زمان".

ورحّب الرئيس بالمقترحات الوجيهة من المتضررين، بدل الرجوع إلى وسط المدينة، معتبرا ذلك عودة إلى احتلال الملك العمومي، مشيرا إلى أن "المجلس فتح باب الحوار سابقا واستمع إلى المقترحات المعقولة التي يعمل على تحقيقها حسب الوقت الذي يستغرقه الإنجاز، كإيجاد فضاءات ونقط بيع أخرى متنوعة رغم غياب الأراضي التي يمكن تجهيزها بسرعة في هذا الاتجاه"، وفق تعبيره.

وحول احتلال الملك العمومي، أوضح الرئيس أن ذلك يتطلب التعاون والتفهّم من قبل المواطنين الذين يجب أن يعرفوا ما لهم وما عليهم، مقرّا بوجود صعوبات من قبل المجلس والسلطات العمومية، باعتبار أن حماية الملك العمومي من الاحتلال ضمان لحقوق الجماعة وزيادة لمواردها، مع تقنين العربات المجرورة وفق دفتر تحمّلات مضبوط حسب العدد المطلوب لتغطية حاجات السكّان.

وبخصوص التنمية المحلية، اعتبر المتحدث أن الأشغال المفتوحة في الحديقة العمومية تسير بشكل عاد، وستكون جاهزة خلال شهرين على أبعد تقدير، موردا أن "غياب التنمية كلام مردود عليه"، معلّلا ذلك بكون جميع الموارد التي وفّرتها جماعة ابن أحمد منذ 2009 إلى اليوم "توجّهت منها نسبة 80 في المائة إلى البنية التحتية، إضافة إلى برنامج تأهيل المدينة بقيمة 12 مليار سنتيم بتعاون مع الشركاء"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أعطت موافقتها على منح جماعة ابن أحمد مبلغ 40 مليون درهم مخصصا للبنية التحتية.