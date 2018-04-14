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السيول تعزل مواطنين وتخرب قناطر في إقليم وزان
خلفت الرياح العاصفية والتساقطات المطرية الغزيرة التي شهدها جماعات عدة بإقليم وزان خسائر مادية كبيرة؛ إذ انهارت عدة طرق إقليمية وتشققت أخرى؛ ما تسبب في شل حركة المرور في وجه المركبات، كما هو الحال بالنسبة للطريق الإقليمية الرابطة بين مدينة وزان ومركز سبت سيدي رضوان على مستوى وادي الكبير بدوار تكسارت التي غمرتها السيول.
وبالجماعة نفسها، أفضت التساقطات المطرية إلى ظهور انهيارات وتصدعات بالطريق الجهوية رقم 408 الرابطة بين وزان والمجاعرة مرورا بـ"باب لمحاج"، بشكل أضحى يشكل خطرا وتهديدا حقيقيا على مستعملي ورواد الطريق.
وعلى مستوى جماعة عين بيضاء بالإقليم ذاته، عزلت الأمطار الغزيرة دواوير فج النسر وأحريز وأمالو، جراء انهيار الأتربة وتساقط أحجار كبيرة وسط الطريق العام.
أما بجماعة تروال، فقد انهارت قنطرة وادي أزلايج بفعل انجراف التربة؛ ما خلف هلعا كبيرا في صفوف السكان الذين أضحوا في عزلة. الحوادث نفسها عرفتها جماعات زومي والمجاعرة، وتحديدا بدوار العرقوب.
وسارعت مصالح مديرية التجهيز والنقل بإقليم وزان إلى تجنيد موظفيها من أجل تنظيف قنطرة تكسارت من مخلفات السيول، وإصلاح الحفر التي خلفتها المياه المنهمرة. ومكنت هذه المجهودات من إعادة فتح الطريق في وجه حركة السير والجولان، بينما اكتفت المصالح ذاتها بوضع علامات التشوير بمقاطع أخرى عرفت انجراف الأتربة وتساقط الأحجار أو ظهرت بها بعض التصدعات.