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الرئيسية | جهات | مجلس الشرق يرغب في إنجاز معهد المهن البحرية

مجلس الشرق يرغب في إنجاز معهد المهن البحرية

مجلس الشرق يرغب في إنجاز معهد المهن البحرية
هسبريس من الرباط
الأحد 15 أبريل 2018 - 10:35

استقبل عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، بمقر المجلس في مدينة وجدة، المديرة العامة بالنيابة للتكوين المهني وإنعاش الشغل، والمدير الجهوي للتكوين المهني بجهة الشرق، في إطار تتبع ومواكبة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجهة والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.

وعبّر عبد النبي بعوي للمديرة العامة بالنيابة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل عن استعداد مجلس جهة الشرق لإنجاز معهد متخصص في المهن البحرية بإقليم الناظور، بالموازاة مع المشروع الكبير لميناء الناظور غرب المتوسط.

وأشار بعوي إلى أن نسبة إنجاز مراكز التكوين المهني على صعيد الجهة قد تجاوزت 30 في المائة، في انتظار أن يتم إنجاز جميع المراكز المتضمنة ضمن الاتفاقية في نهاية 2019.

وبموجب هذه الاتفاقية، ينجز مجلس جهة الشرق 14 مركزا للقرب للتكوين، 11 مركزا للقرب للتكوين، ومعهدا متخصصا للتكنلوجيا التطبيقية بكرسيف، ومعهدا للتكنولوجيات التطبيقية متعدد الاختصاصات بفكيك، بالإضافة إلى مركز أعمال لتنمية كفاءات المقاولة بالتكوين المستمر بوجدة، في حين سيقوم المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بإنجاز 9 مراكز للتكوين المهني.

وتتجلى محاور الاتفاقية في إنشاء مؤسسات قطاعية ومراكز للقرب للتكوين، وتشجيع ثقافة خلق المقاولات لدى الشباب عن طريق تنظيم منتديات حول فرص التمويل وميكانيزمات تشجيع خلق المقاولة، وتنظيم منتديات حول آليات مواكبة وتنمية المقاولات بجهة الشرق، وخلق مركز الأعمال للمقاولات.

كما تهم الاتفاقية تقوية العرض التكويني من خلال إحداث شعب جديدة لمواكبة التحولات السوسيوــ اقتصادية تجاوبا مع متطلبات سوق الشغل بالجهة، وكذا تشجيع المتدربين المنحدرين من المناطق النائية عبر المساهمة المالية للمجلس في الإيواء والإطعام بداخليات ودور الطالب والطالبة.

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