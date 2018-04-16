توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن تكون السماء أحيانا غائمة خلال الصباح بالبوغاز واللوكوس مع قطرات متفرقة.

وستنتشر سحب منخفضة خلال الصباح والليل مع تكون كتل ضبابية قرب السواحل الأطلسية وبالسهول الداخلية. في حين سيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي، وغربية بمنطقة طنجة وشمالية إلى متقلبة عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 1 و4 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 3 و8 درجات بالريف وبالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 7 و12 درجة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وبسوس والسهول الداخلية والسفوح الشرقية للأطلس، وما بين 12 و17 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة بالواجهة المتوسطية وبالسواحل المحيطية والمنطقة الشرقية والسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 23 و29 درجة بالواجهة بكل من داخل الغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة والرحامنة وتانسيفت وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 28 و33 درجة بسوس والجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطانطان، وهائجا في باقي المناطق.