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كُتّاب وآراء
حقينة سدود المملكة تتجاوز 10 ملايير متر مكعب
أفادت كتابة الدولة المكلفة بالماء، بأن حقينة السدود الرئيسية بالمغرب، تجاوزت إلى حدود يومه الاثنين، 10,3 مليار متر مكعب، مسجلة بذلك نسبة ملء بلغت 68,3 في المائة.
وأوضحت كتابة الدولة، في الوضعية اليومية للسدود، أن هذا المستوى يزيد عن المعدل المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2017، والتي بلغت فيها المخزونات حوالي 8,5 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء بلغت 56,2 في المائة.
وأضافت أن نسبة ملء سد الوحدة (إقليم وزان) انتقلت إلى 94,7 في المائة خلال هذه الفترة، مقابل 58,9 بالمائة كتغير سنوي (3,3 مليار متر مكعب مقابل 2 مليار متر مكعب).
وحسب المصدر ذاته، فقد سجل سد المسيرة (إقليم سطات) من جانبه نسبة ملء تقدر ب21,8 في المائة، أي أن حجم المخزون المائي بلغ 579,5 مليون متر مكعب مقابل 988 مليون متر مكعب سنة قبل ذلك (37,2 في المائة).
من جهته استقر معدل ملء سد بين الويدان (إقليم أزيلال) في 55,6 في المائة ( 685,46 مليون متر مكعب)، مقابل 47,4 في المائة كتغير سنوي (585 مليون متر مكعب).
وبخصوص سد إدريس الأول (إقليم فاس) فقد بلغ حجم المخزون المائي 1,02 مليار متر مكعب (90,7 في المائة) مقابل 676,7 مليون متر مكعب (59,9 في المائة)، فيما سجل سد سيدي محمد بن عبد الله 956,5 مليون متر مكعب من المخزون المائي (98,1 في المائة).
وأشار المصدر ذاته إلى أن حقينة سد أحمد الحنصالي (إقليم بني ملال) بلغت 699,4 مليون متر مكعب (96,6 في المائة)، فيما سجلت حقينة سد وادي المخازن (إقليم العرائش) 672,9 مليون متر مكعب (100 في المائة).
وفي ما يتعلق بحقينة سد المنصور الذهبي (إقليم ورزازات)، فقد بلغت 174,3 مليون متر مكعب (39,1 في المائة) مقابل 247,1 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة الماضية (55,5 بالمائة).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
ان شاء الله المغرب من تقدم لتقدم. ضروري فقط نغير سلوكنا اتجاه بعضنا. و نحب الخير لبعضنا و نشكر الله و نشكر الناس.
بارك الله فيكم
مروان