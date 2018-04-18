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الرئيسية | جهات | تاونات تحتفي بتلميذ متوجين في الأولمبياد المدرسي

تاونات تحتفي بتلميذ متوجين في الأولمبياد المدرسي

تاونات تحتفي بتلميذ متوجين في الأولمبياد المدرسي
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 07:10

احتفت المديرية الإقليمية للتعليم في تاونات بالتلميذة فاطمة الزهراء البكوري والتلميذ زيد قرمام، من الثانوية التأهيلية "الوحدة" بمدينة تاونات، إثر حصولهما على نتائج مشرفة خلال مشاركتهما في التدريب الإعدادي للأولمبياد الوطنية 2018، التي احتضنتها، الأسبوع المنصرم، مدرسة التدبير الصناعي، التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير.

ونال زيد قرمام، خلال هذه الدورة الإعدادية للأولمبياد المدرسي، لقب الأولمبياد الوطنية في مادة الفيزياء، مما سيخول له الحصول على جواز المشاركة في المباراة العامة للعلوم والتقنيات في تخصص الفيزياء والكيمياء، فيما اختيرت زميلته فاطمة الزهراء البكوري ضمن الفريق الوطني، الذي سيمثل المغرب في البطولة المتوسطية للشباب في الرياضيات بإيطاليا.

ونوه زهير شهبي، المدير الإقليمي للتعليم بتاونات، بمناسبة الاحتفاء بالتلميذين المتفوقين، التي احتضنتها، الاثنين، ثانوية "الوحدة"، وحضرها أطر المديرية وأساتذة الثانوية، بهذا الإنجاز، متمنيا للتلميذين المتوجين في الأولمبياد المدرسية التفوق في المسابقات المقبلة، والنجاح في تمثيل بلدهما أحسن تمثيل في المحافل العلمية.

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