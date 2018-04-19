24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1806:4913:3217:0620:0521:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. المغرب يستعجل تحلية مياه البحر لمواجهة تأثير التقلبات المناخية (5.00)

  2. إيران تتخلى عن الدولار في المعاملات الأجنبية (5.00)

  3. المغرب يعتزم سن ضرائب على مواقع كراء المنازل وحجز الفنادق (5.00)

  4. الرجاء البيضاوي يجدد فوزه على "زاناكو" الزامبي (5.00)

  5. هل حان وقت سحب مقترح الحكم الذاتي؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
هسبريس - و.م.ع
الخميس 19 أبريل 2018 - 06:17

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تكون الأجواء حارة نسبيا داخل السهول وسوس وجنوب المملكة، مع تشكل كتل ضبابية خلال الصباح محلية بالقرب من السواحل.

ويرتقب أن تظهر خلال الظهيرة سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس ونواحيه المجاورة مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة أو بزخات متفرقة رعدية أحيانا، قد تصل إلى الهضاب الشرقية والسهول غرب الأطلس، مع تكون سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالواجهة المتوسطية قد تعطي بعض القطرات الخفيفة محليا.

وعدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب بباقي الأرجاء، فضلا عن هبوب رياح رملية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وشمالية غرب الأقاليم الجنوبية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي على العموم فيما تبقى من المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و 9 درجات بالمرتفعات، وما بين 9 و 14 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسواحل الأطلسية الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 14 و 19 درجة بمنطقة طنجة والسهول والسفوح الجنوبية الشرقية وبالسواحل الوسطى والجنوبية، وما بين 19 و 23 درجة بداخل سوس وجنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و 23 درجة بالمرتفعات وبمنطقة طنجة وبالواجهة المتوسطية، وما بين 23 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 28 و 33 درجة بسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشاوية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 34 و 39 درجة بالمتبقي من السهول الداخلية وداخل سوس والأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.