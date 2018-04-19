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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تكون الأجواء حارة نسبيا داخل السهول وسوس وجنوب المملكة، مع تشكل كتل ضبابية خلال الصباح محلية بالقرب من السواحل.
ويرتقب أن تظهر خلال الظهيرة سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس ونواحيه المجاورة مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة أو بزخات متفرقة رعدية أحيانا، قد تصل إلى الهضاب الشرقية والسهول غرب الأطلس، مع تكون سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالواجهة المتوسطية قد تعطي بعض القطرات الخفيفة محليا.
وعدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب بباقي الأرجاء، فضلا عن هبوب رياح رملية داخل الأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وشمالية غرب الأقاليم الجنوبية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي على العموم فيما تبقى من المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و 9 درجات بالمرتفعات، وما بين 9 و 14 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسواحل الأطلسية الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 14 و 19 درجة بمنطقة طنجة والسهول والسفوح الجنوبية الشرقية وبالسواحل الوسطى والجنوبية، وما بين 19 و 23 درجة بداخل سوس وجنوب المملكة.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و 23 درجة بالمرتفعات وبمنطقة طنجة وبالواجهة المتوسطية، وما بين 23 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 28 و 33 درجة بسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشاوية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 34 و 39 درجة بالمتبقي من السهول الداخلية وداخل سوس والأقاليم الصحراوية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.