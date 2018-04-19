جهة الشرق تدعو إلى تشغيل 200 من المكفوفين

هسبريس من وجدة

دعا عبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، المقاولات الفائزة بصفقات مشاريع مجلس جهة الشرق إلى توفير 200 منصب شغل للأشخاص المكفوفين على صعيد جميع أقاليم الجهة، براتب شهري يصل إلى 2500 درهم، إلى غاية سنة 2021.

وكشف رئيس جهة الشرق، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس جهة الشرق مع أصحاب المقاولات ومكاتب الدراسات الفائزة بصفقات المشاريع التنموية التي أطلقها مجلس الجهة في مختلف المجالات، عن مساهمة المشاريع التي أطلقها مجلس الجهة في تشغيل ما بين 2000 و3000 من اليد العاملة في مختلف مناطق جهة الشرق.

وأكد بعوي، في كلمته خلال الاجتماع الذي حضره كل من والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد والنائب الأول لرئيس الجهة ورؤساء الفرق بالمجلس والمديرين الجهويين المصالح اللاممركزة، أن المكتب المسير لمجلس الجهة دأب على عقد اجتماعين على الأقل في السنة مع المقاولات الفائزة بصفقات المشاريع التي أطلقها المجلس للوقوف على مدى تقدم الأشغال التي انطلقت بمختلف أقاليم الجهة بمبلغ مالي يقدر بحوالي مليار و100 ميلون درهم.

وأوضح رئيس الجهة أن هناك تقدما في أشغال العديد من المشاريع التي تهم مختلف القطاعات والتي تجاوزت البعض منها نسبة 80 في المائة، مشيرا إلى أن المكتب المسير سيعقد في الأيام المقبلة اجتماعا مماثلا مع المقاولات الفائزة بصفقات المشاريع التي أطلقها مجلس الجهة في إطار اتفاقيات شراكة مع قطاعات حكومية مختلفة.

من جهته، شدّد معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد، على ضرورة تحقيق الجودة في إنجاز المشاريع التنموية، داعيا المقاولات إلى ضرورة العمل على تشغيل اليد العاملة من أبناء المنطقة التي تجرى فيها أشغال هذه المشاريع.

يذكر أن الاجتماع عرف تقديم عدد من العروض عن المشاريع المبرمجة ضمن المخطط التنموي لمجلس جهة الشرق، وكذا نسبة الإنجاز المحققة في المشاريع التي انطلقت بها الأشغال حسب كل مجال بمختلف جماعات جهة الشرق.