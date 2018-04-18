24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5013:3217:0620:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. ماذا تحقق بعد مضي سنة من عمر الحكومة؟ (5.00)

  2. مطالب الصحة (5.00)

  3. "تاسك فورس" تدشن زيارة مدن "موروكو 2026" (5.00)

  4. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  5. محامون مغاربة ينزلون إلى الشارع لتقديم إرشادات قانونية بالمجان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "المَشورة" تخفّض عقوبة توقيف محام بخريبكة

"المَشورة" تخفّض عقوبة توقيف محام بخريبكة

"المَشورة" تخفّض عقوبة توقيف محام بخريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 21:09

قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بخريبكة، ظهر اليوم، بخفض العقوبة المهنية التي أصدرها مجلس هيئة المحامين، نهاية السنة الماضية، في حق المحامي عز الدين فدني، بسبب تدوينة نشرها على حسابه في "فيسبوك"، في أعقاب دعوته إلى تنظيم وقفة تضامنية مع عبد الصادق البوشتاوي، واعتُبرت التدوينة حينها بمثابة إساءة في حق نقيب الهيئة واتهام له بالعمالة، وهو الفعل الذي يعد إخلالا بواجب الاحترام لمؤسسة النقيب المعاقب عليه مهنيا في إطار قانون المحاماة.

وأوضح المحامي عز الدين فدني أن "غرفة المشورة قرّرت خفض عقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة من ثلاث سنوات إلى شهرين فقط، وإن كان أملي هو إلغاء القرار المهني الصادر عن مجلس هيئة المحامين، لاقتناعي الصميمي بأن ما نُسب إلي لا يشكّل مخالفة مهنية، بقدر ما يدخل الفعل في نطاق حرية التعبير، إضافة إلى ما شاب المسطرة التأديبية من عيوب مسطرية".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "عوض إلغاء القرار برمّته، كان لغرفة المشورة رأي آخر سنقف على حيثياته بعد الحصول على نسخة من القرار الاستئنافي"، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن يكون القرار موضوع طعن بالنقض من طرفنا، بعد التشاور طبعا مع الزملاء في هيئة الدفاع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.