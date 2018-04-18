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كُتّاب وآراء
"المَشورة" تخفّض عقوبة توقيف محام بخريبكة
قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بخريبكة، ظهر اليوم، بخفض العقوبة المهنية التي أصدرها مجلس هيئة المحامين، نهاية السنة الماضية، في حق المحامي عز الدين فدني، بسبب تدوينة نشرها على حسابه في "فيسبوك"، في أعقاب دعوته إلى تنظيم وقفة تضامنية مع عبد الصادق البوشتاوي، واعتُبرت التدوينة حينها بمثابة إساءة في حق نقيب الهيئة واتهام له بالعمالة، وهو الفعل الذي يعد إخلالا بواجب الاحترام لمؤسسة النقيب المعاقب عليه مهنيا في إطار قانون المحاماة.
وأوضح المحامي عز الدين فدني أن "غرفة المشورة قرّرت خفض عقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة من ثلاث سنوات إلى شهرين فقط، وإن كان أملي هو إلغاء القرار المهني الصادر عن مجلس هيئة المحامين، لاقتناعي الصميمي بأن ما نُسب إلي لا يشكّل مخالفة مهنية، بقدر ما يدخل الفعل في نطاق حرية التعبير، إضافة إلى ما شاب المسطرة التأديبية من عيوب مسطرية".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "عوض إلغاء القرار برمّته، كان لغرفة المشورة رأي آخر سنقف على حيثياته بعد الحصول على نسخة من القرار الاستئنافي"، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن يكون القرار موضوع طعن بالنقض من طرفنا، بعد التشاور طبعا مع الزملاء في هيئة الدفاع".