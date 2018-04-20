العرض الصحي يتعزز بالمشفى الإقليمي في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أشرف الخطيب لهبيل، عامل إقليم سطات، على انطلاقة اشتغال جهاز سكانير، وبداية أشغال تأهيل معظم الأقسام الاستشفائية بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات.

خالد رقيب، مدير مستشفى الحسن الثاني، قال إن عملية انطلاق الاشتغال بجهاز السكانير الجديد، والتي أشرف عليها عامل الإقليم رفقة كل من المندوب الإقليمي للصحة ومدير المرفق الصحّي المذكور ورئيس المجلس الإقليمي وبعض البرلمانيين والمنتخبين ورؤساء المصالح الإقليمية، ستسهم في تعزيز العرض الصحي بالإقليم لكونه يقدم خدمات على مستوى الفحوصات الجد متطورة، بحيث سيخفف من عبء تنقّل المرضى إلى الدار البيضاء.

وأضاف رقيب، في تصريح لهسبريس، أن انطلاقة الأشغال تهمّ إعادة تأهيل أغلبية الأقسام الاستشفائية، بالإضافة إلى مصالح المستشفى كقطاعي طب النساء والرجال ومصلحة الإنعاش والمستعجلات ومصلحة الأشعة والمختبر والمركب الجراحي زيادة على المرافق العامة كالمطبخ والمصبنة والمدخل الرئيسي للمستشفى.

وحول القيمة المضافة لإعادة التأهيل، أوضح خالد رقيب أن هذه العملية ستوفر مكانا مناسبا للاستشفاء للمرضى ومرتفقيهم، مع تحسين ظروف اشتغال العاملين في المستشفى، بوجود الآليات والنظافة والأسرّة الجديدة للرقي بجودة المردودية.