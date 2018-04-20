فحوى "إعلان الرباط" تدعم الوحدة الترابية للمملكة

وائل بورشاشن*

قدمت "رابطة الموسيقيين الحسانيين للتراث والتنمية الاجتماعية بالعيون" إعلانا أكدت فيه على الوحدة الترابية للمملكة، معبرة عن رفضها كل ما من شأنه أن يهدد أمن وسيادة المغرب.

وأوضحت الرابطة في الإعلان الذي قدمته، خلال ندوة نظمتها بفندق متحف محمد السادس بالرباط، أنها "تسجل التجاوزات الخطيرة، التي تقوم بها ميليشيات جبهة البوليساريو، من خرق سافر لقرار وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة واقتحامها الحدود الترابية للمملكة المغربية".

وأضافت أنها تضع مشروعا فنيا وثقافيا في "مدن الصحراء المغربية، انطلاقا من مدينة العيون، عبر تنظيم تظاهرات وملتقيات فنية وثقافية" بهدف التحسيس "بأهمية الثقافة والتراث الحساني في الدفاع عن مغربية الصحراء والمساهمة في صيانة الوحدة الوطنية".

ووجهت الرابطة عبر "إعلان الرباط" نداء إلى التنظيمات الفنية والثقافية والحقوقية والسياسية ووسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية لـ"تحمل مسؤولياتها كاملة في التحسيس بخطورة أفعال جبهة البوليساريو وتأثيرها المباشر على أمن واستقرار الحياة في مدن الصحراء المغربية".

كما طالبت بدعم الفن والثقافة في ربوع الصحراء المغربية وكافة جهات المملكة، والاهتمام المعنوي والمادي بأوضاع المجالين الفني والثقافي والعاملين فيهما، باعتبارهما "رأسمالا لا ماديا متضمنا لهوية الوطن".

وفي هذا السياق، أوضح الزيعر، رئيس رابطة الموسيقيين الحسانيين للتراث والتنمية الاجتماعية، أن "إعلان الرباط" يأتي لـ"رفض التحرش السافر ببلادنا"، و"التنبيه إلى انعكاساته السلبية، ما لم تتخذ التدابير اللازمة لوقفه"، مضيفا أن الإعلان "ينقل رأي ساكنة الأقاليم الجنوبية بخصوص تشبثها بالوحدة الترابية للبلاد".

وذكر الزيعر أن الصحراء المغربية، التي قدم منها مع أعضاء الرابطة، تعرف "استفزازات تقودها جبهة البوليساريو الانفصالية على حدود المملكة"، محاولة "تغيير الوضع القائم واستغلال تسامح بلادنا لفرض واقع جديد يمس من وحدتنا الترابية". وأكد أن هدف هذه المناورات "جعل الصحراء منبعا للفرقة والانفصال لزعزعة استقرار المملكة"، مشيرا إلى "الانخراط التام لساكنة الأقاليم الجنوبية في كل المبادرات الوطنية للدفاع عن قضية الصحراء المغربية".

تجدر الإشارة إلى أن الندوة عرفت قدوم وفد من الأقاليم الجنوبية المغربية بهدف تقديم "إعلان الرباط"، والإعلان عن تظاهرات فنية ستقدمها الرابطة كـ"المهرجان الدولي للمديح بالعيون"، والمهرجان الدولي "صوت إفريقيا صوت السلام"، إضافة إلى أوبرا فنية ستجمع بين فنانين مغاربة من شمال المملكة وجنوبها.