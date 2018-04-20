توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة بالواجهة المتوسطية مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة.

وستمر سحب أخرى كثيفة بكل من وسط البلاد والسهول المتواجدة جنوب الدار البيضاء وبالسفوح الجنوبية - الشرقية مع تساقط قطرات أو زخات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية، لا سيما خلال الظهيرة.

وستظهر بعض السحب غير المستقرة عند الزوال فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة لها مع نزول قطرات أو زخات رعدية محلية يحتمل أن تمتد خلال الليل نحو منطقة السايس والسهول المتواجدة غرب الأطلس.

وعدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الأرجاء.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الجنوبي معتدلة إلى أحيانا قوية بعض الشيء بالجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية، بينما ستهب من القطاع الشرقي على الساحل المتوسطي ومن الشمال وأحيانا من البغرب بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و 11 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و 16 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسايس والشاوية وهضاب الفوسفاط ووالماس وكذا بالمناطق الوسطى، وما بين 16 و 21 درجة بباقي السهول والسفوح الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و 21 درجة بالمرتفعات ومنطقة طنجة وبالواجهة المتوسطية ووسط البلاد، وما بين 21 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية وسوس وعبدة ودكالة وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 26 و 31 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية - الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و 36 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.