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مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 19 أبريل 2018 - 19:05

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين كل من المصطفى استيتو في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، جامعة عبر المالك السعدي، وبلقاسم اعمامو في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة.

كما تم، في الإطار نفسه، تعيين نور الدين عالم في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد الأول في مدينة وجدة، وياسين زغلول في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالمدينة نفسها والجامعة ذاتها.

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