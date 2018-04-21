توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتشكل سحب كثيفة وغير مستقرة خلال الصباح فوق السهول الواقعة ما بين الدار البيضاء وآسفي مع نزول قطرات مطرية أو زخات متفرقة أحيانا رعدية.

وستمر سحب أحيانا كثيفة فوق السهول الواقعة شمال آسفي ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، مع احتمال نزول قطرات مطرية محلية. وستظهر بعض السحب الركامية عند الزوال فوق مرتفعات الأطلس.

وعدا ذلك، ستكون السماء صافية فوق الأقاليم الجنوبية وقليلة السحب إلى غائمة بباقي الأرجاء. وستهم زوابع رملية الأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية-الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية بالأقاليم الجنوبية، ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و 10 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و 20 درجة بالمنطقة الشرقية بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و 18 درجة بالمرتفعات ومنطقة طنجة وبالواجهة المتوسطية، وما بين 18 و 23 درجة بتانسيفت والحوز والسهول المحيطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والسواحل الجنوبية، وما بين 23 و 28 درجة بالغرب والسهول الغربية للأطلس والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 28 و 33 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والعرائش وبين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.