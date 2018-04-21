24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4713:3117:0720:0721:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. سفارة فرنسا تنظّم ملتقى حول "الذكاء الصناعي" (5.00)

  2. مستقبل اللغة الأمازيغية تحت رحمة 1000 مثقف أمازيغي (5.00)

  3. عظم التقاعد (5.00)

  4. الأمن يترصد مصورة "نساء عاريات" بحمام شعبي (5.00)

  5. أكبر بنك في ألمانيا يحول 28 مليار يورو "بالخطأ" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تجار البيضاء يرفضون مشروعا ينظم محلات بالأسواق

تجار البيضاء يرفضون مشروعا ينظم محلات بالأسواق

تجار البيضاء يرفضون مشروعا ينظم محلات بالأسواق
هشام بوعلي*
السبت 21 أبريل 2018 - 04:15

رفض تجار الأسواق البلدية بالدار البيضاء الخضوع لمقتضيات مسودة مشروع "كناش الشروط والتحملات المحدد لكيفية استغلال المحلات بالأسواق الجماعية"، الذي تمت صياغته من لدن مجلس جماعة الدار البيضاء.

وأشار بلاغ لممثلي التجار إلى أنه تقرر، بعد عقد لقاء تواصلي وتشاوري بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، "رفض هذا المشروع، وخصوصا الشق المتعلق بفتح عروض جديدة من أجل استغلال المرفق الجماعي؛ ذلك أنه يعتبر تراجعا خطيرا لحقوق ومكتسبات التاجر، كحقي الأصل التجاري والإرث؛ على اعتبار أننا مستغلين قدماء في إطار التعاقد مع المجلس الجماعي، تبعا للقرار الجبائي الخاص بالاستغلال".

وأفاد البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، بأن التجار يرفضون "سياسة الإقصاء وعدم احترام مبدأ المقاربة التشاركية، المنصوص عليها في الفصلين الـ14 والـ15 من الدستور المغربي، والخضوع لأي قرار لإفراغهم من محلاتهم التجارية بطرق ملتوية"، مطالبين "بإشراكهم في تقرير مصيرهم، والاستفادة من خبراتهم في تسيير الأسواق الجماعية، مع مراعاة حقوق التاجر الاجتماعية".

وأكد التجار، في البلاغ ذاته، أنهم "مستعدون لخوض معارك نضالية للدفاع عن مصالحنا وحقوقنا المشروعة، عن طريق وقفات احتجاجية أمام مجلس جماعة الدار البيضاء".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس جماعة الدار البيضاء أعلن، في وقت سابق، للمهنيين والتجار أنه بصدد تدقيق مشروع برنامج كناش التحملات المتعلق بالأسواق الجماعية، ودعا كافة المهتمين إلى إمداد الجماعة بمذكرات اقتراحية مكتوبة عبر إيداعها بمكتب الضبط لدى الجماعة أو إرسالها على البريد الإلكتروني.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.