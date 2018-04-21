"اللواء الأخضر" يعتلي مجموعة مدارس "تنميول"

محمد آيت حساين

عرفت مدينة بومالن دادس، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تنغير، تنظيم حفل خصص لرفع اللواء الأخضر الدولي للبيئة بمجموعة مدارس تنميول، في إطار برنامج المدارس الإيكولوجية الذي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وقدّم تلاميذ مدرسة تنميول، خلال هذا الحفل الذي رفع فيه اللواء الأخضر الدولي للبيئة، عروضا فنية من تبرز أهم المحطات الضرورية للحصول على الشارة الخضراء وعروضا فنية للتحسيس بأهمية المحافظة على البيئة، إلى جانب زيارة لأروقة معارض التدوير وحماية البيئة والحفاظ على الماء.

وفي هذا الإطار، قال زايد بن يدير، المدير الإقليمي لوزرة التربية الوطنية والتكوين المهني بتنغير، إن هذا الحفل التتويجي يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين الوزارة وبين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ولأجرأة العديد من المشاريع المندمجة للرؤية الإستراتيجية 2015 و2030، خاصة منها المرتبطة بتعزيز قيم المواطنة وتشجيع النبوغ والتفوق.

وأشار المسؤول الإقليمي إلى أنه جرى تتويج ثلاث مؤسسات تعليمية بالمديرية بشواهد تقديرية لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئية وباللواء الأخضر الدولي.

من جهتها، أبرزت أمل بوكريين، مدير مجموعة مدارس تنميول، في تصريح لهسبريس، الجهود التي تكرسها المؤسسة لتنمية الوعي البيئي والنهوض بالتربية البيئية خاصة لدى الناشئة، مشيرة إلى أن حصول مدرسة تنميول على اللواء الأخضر جاء تتويجا لانخراط هذه المؤسسة في برنامج المدارس الإيكولوجية من خلال إنجاز المحاور الثلاثة الرئيسية المطروحة للاشتغال؛ وهي تدبير النفايات والتقليص من استهلاك الماء والطاقة.

ويهدف برنامج المدارس الإيكولوجية، حسب منى بلكبير، ممثلة مؤسسة محمد السادس البيئة، إلى ترسيخ التربية البيئية في المناهج المدرسية، وفسح المجال للتلاميذ والتلميذات لبناء مشروع بيئي عملي في محيطهم، من خلال منهجية تنبني على محاور رئيسية تهم تدبير النفايات والاقتصاد في استهلاك الماء، والاقتصاد في استهلاك الطاقة، والاهتمام بالتغذية والمحافظة على التنوع البيولوجي.

جدير بالذكر أن حفل التتويج حضره كل من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم تنغير، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس البلدي، وباشا المدينة، وممثلة عن مؤسسة محمد السادس البيئة، ومدير مجموعة مدارس تنميول المتوجة، وعدد من الأطر التربوية، والمنتخبون.