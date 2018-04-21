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تجار "البرانس" ينددون بفوضى الحانات في البيضاء

تجار "البرانس" ينددون بفوضى الحانات في البيضاء
هسبريس ـ محمد لديب
السبت 21 أبريل 2018 - 12:05

يسارع مسؤولو مجلس مدينة الدار البيضاء من أجل وضع مخطط متكامل لإعادة هيكلة المنطقة التجارية التاريخية بوسط مدينة الدار البيضاء، في كل من شارع محمد الخامس وساحة ماريشال وممر الأمير مولاي عبد الله.

وقال علي بوفتاس، المنتمي إلى لجنة التجارة والخدمات بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن إعادة هيكلة المنطقة التجارية التاريخية للدار البيضاء من شأنها المساهمة في إعطاء دفعة قوية للحركة التجارية بالمنطقة.

وأوضح بوفتاس، الذي أعيد انتخابه على رأس التنظيم المهني لتجار وسط المدينة، أن هناك توجها حقيقيا لتنظيم عمل المحلات التجارية والمؤسسات الفندقية والمقاهي لإعادة الرونق إلى هذه المنطقة، التي تعدّ من أهم المراكز التجارية في وسط مدينة الدار البيضاء.

وأشار رئيس جمعية الصفا للتجار وأرباب المهن الحرة والخدمات لوسط المدينة، ضمن تصريح أدلى به لهسبريس على هامش لقاء نظم بمدينة الدار البيضاء، إلى أن مسألة تنظيم ساعات عمل الحانات التي تشتغل خارج النطاق الزمني القانوني المفروض من لدن القانون المغربي تعود بالدرجة الأولى إلى المصالح الأمنية المختصة.

وتسبب عمل مجموعة من الحانات والغلب الليلية في أزقة الأحياء المحيطة بمنطقة البرانس، إلى الساعة السادسة صباحا، في توجيه السكان للعديد من الشكايات إلى المسؤولين في ولاية الجهة وعمالة أنفا، دون جدوى.

وقال بوفتاس لهسبريس: "نحن ضد تسبب أي منشأة خدماتية أو غيرها في أي نوع من المضايقة أو الضجيج للسكان القاطنين في محيط هذه المقاهي".

وسجّل المتحدث استمرار ظاهرة الباعة الجائلين في بعض المناطق المحيطة بمنطقة البرانس، خاصة تجار الوجبات السريعة وبعض المنتجات؛ وهو ما يتطلب تدخل السلطات المحلية بمنطقة أنفا التي نجحت في تقليص ظاهرة الباعة المتجولين خلال الشهور الأخيرة.

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