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هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة
السبت 21 أبريل 2018 - 12:20
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:
- المحمدية: 17 ملم
- سطات : 9 ملم
- شفشاون والنواصر: 6 ملم
- الجديدة: 5 ملم
- تطوان: 4 ملم
- تيزنيت وبن سليمان : 3 ملم
- الناظور والرباط ومراكش: 2 ملم