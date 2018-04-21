24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4713:3117:0720:0721:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. الأمن يترصد مصورة "نساء عاريات" بحمام شعبي (5.00)

  2. أكبر بنك في ألمانيا يحول 28 مليار يورو "بالخطأ" (5.00)

  3. ابتدائية وجدة تحرّر "معتقلي جرادة" .. والحراك يقصد المحطة الطرقية (5.00)

  4. اتفاق بين بنعتيق وبوكوس للنهوض بالثقافة الأمازيغية وسط أبناء الجالية (5.00)

  5. هل أوصل الطرح الانفصالي جبهة البوليساريو إلى "الموت الإكلينيكي"؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
السبت 21 أبريل 2018 - 12:20

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:

- المحمدية: 17 ملم

- سطات : 9 ملم

- شفشاون والنواصر: 6 ملم

- الجديدة: 5 ملم

- تطوان: 4 ملم

- تيزنيت وبن سليمان : 3 ملم

- الناظور والرباط ومراكش: 2 ملم

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.