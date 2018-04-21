هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:

- المحمدية: 17 ملم

- سطات : 9 ملم

- شفشاون والنواصر: 6 ملم

- الجديدة: 5 ملم

- تطوان: 4 ملم

- تيزنيت وبن سليمان : 3 ملم

- الناظور والرباط ومراكش: 2 ملم