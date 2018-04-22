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قافلة طبية متعددة التخصصات تخدم "كاف الغار"
استفاد 1526 شخصا ينتمون للدواوير التابعة لجماعة كاف الغار، باقليم تازة، من قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها العمالة.
شملت هذه المبادرة الإنسانية، المنظمة بشراكة وتعاون مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والهلال الأحمر المغربي، تخصصات الطب العام، و الكشف عن داء السكري والضغط الدموي، وطب العظام والمفاصل، وطب القلب والشرايين، وطب العيون، وطب الجهاز الهضمي، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وطب النساء والتوليد، والجراحة.
وبناء على الوصفة الطبية، تم خلال هذه العملية الإنسانية توزيع أدوية بالمجان على الفئة المستهدفة، وبلغت قيمتها 77 ألفا و800 درهم.