24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:4613:3117:0720:0821:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. صلاح يعادل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي (5.00)

  2. الجنسية المغربية تحتل الرتبة الثامنة بين أفضل "الجنسيات العربية" (5.00)

  3. مزوار يحدد حاجيات المقاولات المغربية في المبادرة الحرة وإعادة الثقة (5.00)

  4. البارصا بطلا لكأس إسبانيا بخماسية ضد إشبيلية (5.00)

  5. المغرب يطمح إلى تسويق 200 منتج محلي في الأسواق العالمية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | قافلة طبية متعددة التخصصات تخدم "كاف الغار"

قافلة طبية متعددة التخصصات تخدم "كاف الغار"

قافلة طبية متعددة التخصصات تخدم "كاف الغار"
هسبريس - و.م.ع
الأحد 22 أبريل 2018 - 02:10

استفاد 1526 شخصا ينتمون للدواوير التابعة لجماعة كاف الغار، باقليم تازة، من قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها العمالة.

شملت هذه المبادرة الإنسانية، المنظمة بشراكة وتعاون مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والهلال الأحمر المغربي، تخصصات الطب العام، و الكشف عن داء السكري والضغط الدموي، وطب العظام والمفاصل، وطب القلب والشرايين، وطب العيون، وطب الجهاز الهضمي، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وطب النساء والتوليد، والجراحة.

وبناء على الوصفة الطبية، تم خلال هذه العملية الإنسانية توزيع أدوية بالمجان على الفئة المستهدفة، وبلغت قيمتها 77 ألفا و800 درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.