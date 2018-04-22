24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:46
|13:31
|17:07
|20:08
|21:28
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ارتفاع أسعار النفط "مصطنع" وفق دونالد ترامب
- غلاب يتراجع عن الترشح لرئاسة "برلمان الاستقلال"
- العباري يدرب طلبة على إنقاذ الحياة بجامعة تطوان
- بوعرفة وبرلمان البام
- بريطانيا تعلن شفاء أسوأ حالة لمرض السيلان
الجنسية المغربية تحتل الرتبة الثامنة بين أفضل "الجنسيات العربية" (5.00)
تقرير أمريكي رسمي ينتقد إفلات مسؤولين مغاربة من العقاب (5.00)
مزوار يحدد حاجيات المقاولات المغربية في المبادرة الحرة وإعادة الثقة (5.00)
- شرط "الفيفا" لتنظيم "مونديال 2026" يخرج مثليين إلى العلن - (143)
- المغرب يرفض تدخل وزير خارجية هولندا في قضية "حراك الريف" - (92)
- رصيف الصحافة: تمور إسرائيل تتسلل إلى موائد المغاربة في رمضان - (86)
- عجلة الحوار الاجتماعي تدور .. هل تهدئ الحكومة نقابات العمال؟ - (57)
- الجنسية المغربية تحتل الرتبة الثامنة بين أفضل "الجنسيات العربية" - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العباري يدرب طلبة على إنقاذ الحياة بجامعة تطوان
"أسعف شخصا .. تنقذ حياة"، بهذا الشعار انطلقت فعاليات دورة تكوينية في الإسعافات الأولية، أشرف على تنظيمها نادي "الطلبة المتطوعون" بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وأسند تأطيرها إلى الدكتور سعيد العباري، الطبيب المختص في التخدير والإنعاش بمستشفى سانية الرمل في مدينة "الحمامة البيضاء".
أنسة البقالي، طالبة جامعية ورئيسة النادي الواقف وراء النشاط، قالت إن الدورة التكوينية تأتي في سياق الأنشطة الاجتماعية والعلمية التي دأب النادي على تنظيمها بصفة دورية لفائدة طلبة جامعة عبد المالك السعدي، بهدف إنماء الرصيد المعرفي لديهم.
وشددت المتحدثة، في تصريح لهسبريس، على أن اختيار موضوع الإسعافات الأولية فرض نفسه بقوة بحكم الفراغ المعرفي الذي يعرفه المجال الصحي وتقديم المساعدة للأشخاص في حالة خطر لدى المواطن العادي؛ وذلك بهدف الرفع من قدراته في مجال الإسعاف المستعجل، الذي يعد من أهم أهداف الدورة.
وأضافت البقالي أن "الدورة تراهن على إكساب المهتمين بالمجال من الطلبة أساسيات المساعدة الضرورية للأشخاص المحتاجين للإسعاف، زيادة على كيفية التعامل مع الحوادث ومخاطر الحرائق والإغماءات والإصابة بكسور والاختناقات التنفسية وغيرها".
وأكدت المتحدثة نفسها أن النادي الذي ترأسه "يعتزم تكثيف وبرمجة دورات تكوينية نوعية أخرى من أجل ضمان استمرارية تكوين الطالب الجامعي في عدة مجالات".