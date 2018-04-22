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العباري يدرب طلبة على إنقاذ الحياة بجامعة تطوان

العباري يدرب طلبة على إنقاذ الحياة بجامعة تطوان
أيوب صدور
الأحد 22 أبريل 2018 - 09:05

"أسعف شخصا .. تنقذ حياة"، بهذا الشعار انطلقت فعاليات دورة تكوينية في الإسعافات الأولية، أشرف على تنظيمها نادي "الطلبة المتطوعون" بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وأسند تأطيرها إلى الدكتور سعيد العباري، الطبيب المختص في التخدير والإنعاش بمستشفى سانية الرمل في مدينة "الحمامة البيضاء".

أنسة البقالي، طالبة جامعية ورئيسة النادي الواقف وراء النشاط، قالت إن الدورة التكوينية تأتي في سياق الأنشطة الاجتماعية والعلمية التي دأب النادي على تنظيمها بصفة دورية لفائدة طلبة جامعة عبد المالك السعدي، بهدف إنماء الرصيد المعرفي لديهم.

وشددت المتحدثة، في تصريح لهسبريس، على أن اختيار موضوع الإسعافات الأولية فرض نفسه بقوة بحكم الفراغ المعرفي الذي يعرفه المجال الصحي وتقديم المساعدة للأشخاص في حالة خطر لدى المواطن العادي؛ وذلك بهدف الرفع من قدراته في مجال الإسعاف المستعجل، الذي يعد من أهم أهداف الدورة.

وأضافت البقالي أن "الدورة تراهن على إكساب المهتمين بالمجال من الطلبة أساسيات المساعدة الضرورية للأشخاص المحتاجين للإسعاف، زيادة على كيفية التعامل مع الحوادث ومخاطر الحرائق والإغماءات والإصابة بكسور والاختناقات التنفسية وغيرها".

وأكدت المتحدثة نفسها أن النادي الذي ترأسه "يعتزم تكثيف وبرمجة دورات تكوينية نوعية أخرى من أجل ضمان استمرارية تكوين الطالب الجامعي في عدة مجالات".

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