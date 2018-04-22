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كُتّاب وآراء
توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتشكل كتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل على السواحل الشمالية والجنوبية للمحيط الأطلسي، فضلا عن انتشار سحب كثيفة بعض الشيء ومحملة ببعض الأمطار الخفيفة خلال الصباح فوق السواحل الوسطى للمحيط الأطلسي وفي شمال العرائش.
ستنمو بعض السحب غير المستقرة ابتداء من الظهيرة فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط مع تساقط قطرات أو زخات مطرية رعدية ومحلية ستمتد خلال الليل حتى منطقة السايس والمنطقة الشرقية ومن المحتمل فوق الريف والساحل المتوسطي. عدا ذلك، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب فوق الأقاليم الجنوبية وقليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الأرجاء، مع هبوب بعص الزوابع الرملية الخفيفة فوق السفوح الجنوبية- الشرقية.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، وستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و10 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات ومنطقة طنجة وبالواجهة المتوسطية، وما بين 18 و23 درجة بتانسيفت والحوز وسهول المحيط الأطلسي والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس وسوس والسواحل الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بالغرب والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 28 و33 درجة بالهضاب الشرقية وبأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.
وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان عند الواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.