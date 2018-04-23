توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الإثنين

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن تتشكل كتل ضبابية محلية خلال الصباح على السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والجنوبية.

وستنتشر سحب كثيفة وغير مستقرة، ابتداء من الصباح، فوق السواحل والسهول الأطلسية ما بين طانطان والجديدة، وستكون مصحوبة بأمطار أو زخات أحيانا رعدية محلية، ستصل عند الزوال والليلة الموالية إلى السواحل والسهول الأطلسية الشمالية إلى السهول الغربية للأطلس والسايس، ومن المحتمل إلى الهضاب الشرقية وإلى الواجهة المتوسطية. وكالعادة، ستنمو بعض السحب الركامية ابتداء من الظهيرة فوق مرتفعات الأطلس مع تساقط قطرات أو زخات مطرية رعدية. عدا ذلك، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب فوق الجنوب الشرقي وقليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الأرجاء، مع هبوب بعض الزوابع الرملية فوق السفوح الجنوبية- الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية، ومعتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي إلى غربية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وستهب من القطاع الشمالي إلى غربية وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 15 و20 درجة بدكالة وعبدة وتانسيفت والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات وعبدة والشياظمة وبالواجهة المتوسطية، وما بين 18 و23 درجة بالمناطق المجاورة للأطلس ومنطقة طنجة وسهول المحيط الأطلسي الشمالية وهضاب الفوسفاط وسوس وأقصى شمال غرب الأقاليم الجنوبية والسواحل الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بمنطقة الغرب والماسة السهول الداخلية والسايس وجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 28 و33 درجة بباقي المناطق الشرقية وبأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

أما البحر فسيكون هائجا عند الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعند الواجهة الأطلسية.