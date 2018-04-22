جهة مراكش تستفيد من مشاريع بـ2.8 مليار درهم

وسام الحنكاري*

أفاد بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن الوزارة تشرف على مشاريع في طور الإنجاز بجهة مراكش-آسفي، بقيمة تصل إلى 2.8 مليار درهم.

وأكد البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن المشاريع تتضمن برنامج "مدن بدون صفيح" والبرنامج الجهوي لمعالجة السكن غير اللائق 2011-2015 ومشاريع التأهيل الحضري للأحياء الناقصة التجهيز وبرنامج السكن الآيل للسقوط ومشاريع سياسة المدينة على صعيد الجهة، تضم بالخصوص برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة" 2014-2017 وبرنامج تأهيل وترميم الممرات السياحية والروحية بالمدينة العتيقة لمراكش ومخطط إقلاع المدينة الجديدة لتامنصورت ومشروع رد الاعتبار إلى المدينة العتيقة بالصويرة وبرنامج التنمية المندمجة لبلديات قلعة السراغنة والعطاوية وتملالت وسيدي رحال 2014-2018.

وجاء هذا البلاغ، بعد ترؤس عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اجتماعا مع مختلف تمثيليات ومكونات الوزارة، على صعيد جهة مراكش-آسفي، يوم الجمعة، من أجل الوقوف على تقدم الأشغال بمختلف البرامج والأوراش، المتعلقة بالإسكان وسياسة المدينة، والتي تشرف عليها الوزارة بالجهة.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير الإسكان قام بزيارة ميدانية، رفقة الكاتب العام ومسؤولي الوزارة على الصعيد الجهوي، للمشاريع المندرجة ضمن سياسة المدينة؛ من بينها مشروع التأهيل الحضري لحي الملاح بالمدينة العتيقة، الذي يندرج في إطار مراكش الحاضرة المتجددة 2014-2017 والذي تبلغ كلفته 194 مليون درهم، بتمويل كلي من الوزارة.

وأوضح المصدر أن هذا المشروع يهدف إلى "الحفاظ على النسيج العتيق لحي الملاح، وتثمين الموروث الثقافي والتاريخي والحضاري لمراكش".

كما أضاف البلاغ على أن الوزير قام بزيارة المدار السياحي دار الباشا، ساحة بن يوسف (الشطر الأول)، والذي يهدف إلى "تأهيل المشهد الحضري للواجهات، وتأهيل الفنادق العتيقة، والطرق الحضرية، وتغطية السويقات بالممرات".