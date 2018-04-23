متطوعون يطلقون حملة تنظيف مقبرة بضواحي خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

انخرط عدد من المتطوعين والمتطوعات، الأحد، في حملة تنظيف مقبرة العامريات الواقعة بالجماعة القروية أولاد عبدون بضواحي مدينة خريبكة، رفقة بعض عمال النظافة، فيما عملت مصالح الجماعة القروية على توفير شاحنة ومجموعة من الأدوات ولوازم العمل.

وعن دواعي تنظيم هذه المبادرة، قال محمد فناني، أحد المشاركين فيها، إن الأعشاب الكثيفة أغلقت ممرات ومسالك المقبرة، وأن الزوار صاروا يجدون صعوبة في الوصول إلى القبر المراد الترحم على صاحبه. وأضاف أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة زادت مخاطر الإصابة بلدغات العقارب والأفاعي.

وأوضح فناني أن المتطوعين فضلوا تنظيم حملة تنظيف شاملة من أجل إزالة الأزبال والأعشاب الكثيفة داخل المقبرة، والمساهمة في تيسير زيارة الموتى، مشيرا إلى أن المبادرة ستكون على أربع مراحل متتالية، وأنه سيتم اختيار أيام الأحد لإعطاء فرصة المشاركة في هذه المبادرة لأكبر عدد من المتطوعين والمتطوعات.

وأكّد فناني أن هذه المبادرة لا تقف وراءها أي جهة أو تنظيم جمعوي، وأنها "جاءت استجابة لنداء أطلقه شخص سبق له أن زار مقبرة العامريات، فوجد صعوبة في الوصول إلى قبر والده، وما إن أشار إلى الموضوع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حتى سارع عدد من المتطوعين لتنظيم حملة يرمون من ورائها إلى إيلاء الاهتمام بالأماكن المقدسة".