توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تكون السماء غائمة بالشمال والوسط والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، مع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية. وكالعادة، ستنمو سحب غير مستقرة ستعطي زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس وهضاب الفوسفاط والسايس والريف. وعدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الأرجاء، مع هبوب بعض الزوابع الرملية فوق السفوح الجنوبية-الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومعتدلة شمالية- غربية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة غربية وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و09 درجات بالمرتفعات، وما بين 10و15 درجة بالشمال والوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 12 و17 درجة بالأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 15 و20 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 25 و30 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين طنجة والرباط وما بين طرفاية والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.