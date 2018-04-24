24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:43
|13:31
|17:07
|20:09
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صفعة تونسية للمغرب
- غارة للتحالف تصرع قياديا حوثيا بارزا في اليمن
- مزارعو "الكيف" في الريف .. الحياة تتواصل رغم أنف "الاعتقال"
- "شرطة البناء" تتلكأ في حماية البنايات التاريخية بالدار البيضاء
- المالكي يأمل نجاح وساطة المملكة في دعم "المصالحة الليبية"
"المجلس الإسلامي" يتهم سلفيين بإدخال الفساد الفكري إلى الجزائر (5.00)
"البوز المغربي" يتأرجح بين إثارة المكبوتات والإيحاءات الجنسية (5.00)
- جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية ينتظر المغاربة سنة 2019 - (127)
- إفلاس آلاف الصيدليات يفاقم أزمة سوق الأدوية في المغرب - (51)
- تجربة "التوظيف بالتعاقد" .. تكريس للفشل أم تجويد للتعليم؟ - (43)
- جنازة تحزن رفاق الزفزافي .. وقراءة الفاتحة ترفع جلسة المحاكمة - (40)
- التشريح يكشف سبب وفاة الدحماني .. وجثمانها يُشيع في أبو ظبي - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تكون السماء غائمة بالشمال والوسط والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، مع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية. وكالعادة، ستنمو سحب غير مستقرة ستعطي زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس وهضاب الفوسفاط والسايس والريف. وعدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الأرجاء، مع هبوب بعض الزوابع الرملية فوق السفوح الجنوبية-الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومعتدلة شمالية- غربية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة غربية وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و09 درجات بالمرتفعات، وما بين 10و15 درجة بالشمال والوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 12 و17 درجة بالأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 15 و20 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 25 و30 درجة بأقصى جنوب المملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين طنجة والرباط وما بين طرفاية والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.