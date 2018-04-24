24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:43
|13:31
|17:07
|20:09
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صفعة تونسية للمغرب
- غارة للتحالف تصرع قياديا حوثيا بارزا في اليمن
- سعيد بين تمارة والمنامة
- بوليف يواجه الحوادث في أمسكرود بالكاميرات
- "شرطة البناء" تتلكأ في حماية البنايات التاريخية بالدار البيضاء
"المجلس الإسلامي" يتهم سلفيين بإدخال الفساد الفكري إلى الجزائر (5.00)
إفلاس آلاف الصيدليات يفاقم أزمة سوق الأدوية في المغرب (5.00)
- إفلاس آلاف الصيدليات يفاقم أزمة سوق الأدوية في المغرب - (51)
- قرار مجلس الأمن حول الصحراء يستنفر المغرب والبوليساريو - (43)
- جنازة تحزن رفاق الزفزافي .. وقراءة الفاتحة ترفع جلسة المحاكمة - (43)
- قيادي سابق في البوليساريو يقترح مفاتيح حل نزاع الصحراء - (39)
- خبير يدعو إلى تحديد صفة الجزائر طرفا في حل نزاع الصحراء - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بوليف يواجه الحوادث في أمسكرود بالكاميرات
في أول تعليق لها على حادث احتراق شاحنة من الحجم الكبير بمحطة الأداء أمسكرود بمدخل أكادير بالطريق السيار مراكش أكادير، الذي أدى إلى مصرع ستة أشخاص وجرح آخرين، أعلنت وزارة النقل عن تثبيت كاميرات في هذا المقطع المميت بهدف تحديد أسباب الحوادث مستقبلا.
وجوابا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول الحادث الأخير، قال محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل: "من الناحية التقنية، المنحدر متعارف عليه دوليا من حيث المعايير، لكن الإشكال هو تعاطي الشاحنات مع هذا المنحدر"، معلنا عن وجود مشروع على شاكلة باحة للاستراحة والمراقبة.
وأكد بوليف أن "تثبيت الكاميرات في المنحدر الهدف منه المراقبة على مستوى 20 كيلومترا مع الخط الثالث في الطريق"، مبرزا اتخاذ "مجموعة من الإجراءات للتقليل من الخسائر البشرية والمادية بهذا المنحدر الذي يبقى من المنحدرات الخطيرة على الصعيد الوطني".
وشدد المسؤول الحكومي على أن "الوزارة والشركة الوطنية للطرق السيارة واعيتان بخطورة هذا المسار"، مؤكدا على إجبارية مراقبة الشاحنات والحافلات في محطة قريبة من هذا المنحدر.
من جانبه، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن منحدر أمسكرود يشهد حوادث مميتة متكررة تطرح أسئلة حول نجاعة المراقبة الطرقية، وخصوصا في ما يتعلق بالحمولة غير القانونية والسرعة المفرطة والحالة الميكانيكية للشاحنات والحافلات.
ويرى الفريق المعارض بمجلس النواب أن الإحصائيات تؤكد أن هناك ترابطا لأسباب هذه الحوادث، خصوصا الحادثة التي وقعت في مارس وأدت إلى احتراق الضحايا، مشيرا إلى أن هذا المنحدر أصبح نقطة سوداء دفعت الكثيرين إلى تسميته بـ"منحدر الموت".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
و لهذا السبب يجب وضع كاميرات في جميع هذه الطرق مع تشديد الغرامات
و سحب رخص السياقة لكل المخالفين.
هذا ليس حلا.
انها حلول ترقيعية ان صح تسميتها بحلول . الاولى توسيع الطريق المنحدر ووضع أماكن للتوقف المستعجل للشاحنات ، أو تخفيض نسبة الانحدار في أماكن محددة لإبطاء السرعة ووضع علامات تشوير لتنبيه السائقين للخطر والتوصيات اللازمة
الموضوع شيق جدا و لكن مع كامل القانون المنظم لحق الوصول الى المعلومة رقم 13-31 الذي جاء تفعيلا للمادة 27 من الدستور, نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية رقم 6655 بتاريخ 12 مارس 2018, غير قابل للتنفيذ حالا مادامت المادة الأخيرة منه حددت سنة كاملة أي ابتداءا من يوم 13 مارس 2019 لإدخال مقتضياته حيز التنفيذ. إلى ذلك الحين ما علينا إلا بالقبول بحلول تيقنوسياسية مهدئة للأعصاب من قبيل الكاميرات و إضافة باحة الراحة و الترحم على شهداء الطرق السيارة بالمغرب و الدعاء لدويهم بالصبر.
حسب علمي, فالأرشيف المتعلق بمشاريع الطرق السيارة يتمتع بالصحة و العافية (لا "العافية" أي النار) لإخضاع ملف الرابط/فاس عبر وادي بهت لنفس التدقيقات من الأفضل أن تكون خارجية لا داخلية مزورة.