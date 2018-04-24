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بوليف يواجه الحوادث في أمسكرود بالكاميرات

بوليف يواجه الحوادث في أمسكرود بالكاميرات
هسبريس- محمد بلقاسم
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:05

في أول تعليق لها على حادث احتراق شاحنة من الحجم الكبير بمحطة الأداء أمسكرود بمدخل أكادير بالطريق السيار مراكش أكادير، الذي أدى إلى مصرع ستة أشخاص وجرح آخرين، أعلنت وزارة النقل عن تثبيت كاميرات في هذا المقطع المميت بهدف تحديد أسباب الحوادث مستقبلا.

وجوابا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول الحادث الأخير، قال محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل: "من الناحية التقنية، المنحدر متعارف عليه دوليا من حيث المعايير، لكن الإشكال هو تعاطي الشاحنات مع هذا المنحدر"، معلنا عن وجود مشروع على شاكلة باحة للاستراحة والمراقبة.

وأكد بوليف أن "تثبيت الكاميرات في المنحدر الهدف منه المراقبة على مستوى 20 كيلومترا مع الخط الثالث في الطريق"، مبرزا اتخاذ "مجموعة من الإجراءات للتقليل من الخسائر البشرية والمادية بهذا المنحدر الذي يبقى من المنحدرات الخطيرة على الصعيد الوطني".

وشدد المسؤول الحكومي على أن "الوزارة والشركة الوطنية للطرق السيارة واعيتان بخطورة هذا المسار"، مؤكدا على إجبارية مراقبة الشاحنات والحافلات في محطة قريبة من هذا المنحدر.

من جانبه، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن منحدر أمسكرود يشهد حوادث مميتة متكررة تطرح أسئلة حول نجاعة المراقبة الطرقية، وخصوصا في ما يتعلق بالحمولة غير القانونية والسرعة المفرطة والحالة الميكانيكية للشاحنات والحافلات.

ويرى الفريق المعارض بمجلس النواب أن الإحصائيات تؤكد أن هناك ترابطا لأسباب هذه الحوادث، خصوصا الحادثة التي وقعت في مارس وأدت إلى احتراق الضحايا، مشيرا إلى أن هذا المنحدر أصبح نقطة سوداء دفعت الكثيرين إلى تسميته بـ"منحدر الموت".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مراقبة كل النقاط السوداء الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:23
النقاط السوداء في الطريق عديدة بالمغرب .

و لهذا السبب يجب وضع كاميرات في جميع هذه الطرق مع تشديد الغرامات

و سحب رخص السياقة لكل المخالفين.
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2 - said الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:24
ما بال حلولكم كلها زجرية الم تفكرو في إضافة ممر خاص بالوزن الثقيل
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15
3 - عبدالحق الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:25
لا اظن اهناك من هو واع بالمسوولية لا هاد المقطع خطير وديما المجرم هو الساءق او مستعملوا الطرق اما الوزارة فهي في دار غفلون
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5
4 - bigboss الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:27
وبدلو محطة الأداء أشمن كاميرات. ......واحد سخنو ليه الفريدوات نازل ب 140ك/س باش غاينفعونا الكاميرات غايشدوه ليتحرق ويحرق عباد الله معاه! !!!!!!!
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14
5 - سائق الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:30
هادا المقطع الطرقي خطير جدا وكان عى مكتب الدراسات أن يعي الأمر والقطاع المختص أن يجد بديلا قبل إنشائه، لكن أسباب الحوادث المميتة التي نراها اليوم راجعة لسلوك السائق الدي لا تكوين ولا مهارات علمية له فيما يتعلق بالسياقة المهنية، استهتار أرباب الشركات بالحمولة القانونية وتواطؤ السلطات معها وهنا أعني الرشاوي بكل بساطة! !! وأخيرا تساهل السلطات مع الحالة المزرية لمعظم الشاحنات على طرقاتنا. انا سائق مهني وأدرك جيدا ما في أقول' أسباب هده الحوادث هو الفساد ،الفساد ثم الفساد والله المستعان
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9
6 - رامي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:36
السلام يجب بناء باحة استراحة خاصة لى الشاحنات قبل محطة الاداء بحولي عشرة كيلومترات كي يتوقف اصحاب الشاحنات فيها كي تبرد الفرامل و فحص المعدات كما يجب على اصحاب السيارات الخفيفة والسريعة ان ينتبهو في هده المنحدرات وان يعطو الفرصة لاي شاحنة تحاول التجواز ودالك بالفرملة لان الاوربيون صنعو الفرامل كي تخفف بها السرعة لكن البعض يفظل المنبه والشتائم و العجرفة
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3
7 - ابتسم وانت تموت الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:36
ابتسم وانت تموت،
هذا ليس حلا.
انها حلول ترقيعية ان صح تسميتها بحلول . الاولى توسيع الطريق المنحدر ووضع أماكن للتوقف المستعجل للشاحنات ، أو تخفيض نسبة الانحدار في أماكن محددة لإبطاء السرعة ووضع علامات تشوير لتنبيه السائقين للخطر والتوصيات اللازمة
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2
8 - عبدو الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:39
المشكل هو وجود محطة الاداء عند المنحدر يجب تغيير مكان محطة الاداؤ لتفادي تكرار هذه الماسى وشكؤا
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9 - detchland الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:45
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله يجب توسيع الطريق السريع في المنحدر اذا قدر الله ولم يتم التحكم في الفرامل هنا تبقى ردة فعل السائق على الأقل تكون الخسائر مادية لا في الأرواح طريق السلامة للجميع مع احترام قانون السير ان الله حفيظ مجيد
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0
10 - محمد بلحسن الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:54
للرفع من جودة الهندسة الوطنية أقترح إخضاع ملف الدراسات التقنية لمشروع مراكش/اكادير لتدقيقات جادة محايدة حقيقية لقياس الكلفة المالية التي كانت وراء إبعاد حلول تقنية أكثر أمان و سلامة و راحة لمستعمري ذلك الربط الطرقي. هناك احتمال الوصول إلى نتيجة: الكلفة المالية = 00 بعد تقييم جودة الأشغال و كلفة أشغال الصيانة خارج المعايير المتداولة عالميا.

الموضوع شيق جدا و لكن مع كامل القانون المنظم لحق الوصول الى المعلومة رقم 13-31 الذي جاء تفعيلا للمادة 27 من الدستور, نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية رقم 6655 بتاريخ 12 مارس 2018, غير قابل للتنفيذ حالا مادامت المادة الأخيرة منه حددت سنة كاملة أي ابتداءا من يوم 13 مارس 2019 لإدخال مقتضياته حيز التنفيذ. إلى ذلك الحين ما علينا إلا بالقبول بحلول تيقنوسياسية مهدئة للأعصاب من قبيل الكاميرات و إضافة باحة الراحة و الترحم على شهداء الطرق السيارة بالمغرب و الدعاء لدويهم بالصبر.

حسب علمي, فالأرشيف المتعلق بمشاريع الطرق السيارة يتمتع بالصحة و العافية (لا "العافية" أي النار) لإخضاع ملف الرابط/فاس عبر وادي بهت لنفس التدقيقات من الأفضل أن تكون خارجية لا داخلية مزورة.
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11 - مغربي و افتخر الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 12:00
الحل هو توسيع الطريق لشاحنات ممران او اكثر مع تواجد باحة استراحة متواجدة قبل المنحذر بكيلومترات واجبار السيارات الخفيفة التزام بالاشارات و بالممر التي توجد فيه واعطاء الاسبقية لشاحنات الثقيلة
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