مياه سدّ تغطي قنطرة وادي كريفلة نواحي الرباط

هسبريس - محمد الراجي

لمدّة أسبوع، ظلت قنطرة وادي گريفلة، الواقع في إقليم الرماني، على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من العاصمة الرباط، شبه مغطاة بالمياه الفائضة من سد مولاي عبد الله.

غرق قنطرة وادي گريفلة تحت المياه جعل المواطنين الذين يتوجهون إلى عين عودة يسلكون طريقا آخر، عبر الرماني، وهو ما يكلفهم أعباء مالية إضافية، إذ تصير تكلفة النقل أربعين درهما بدل عشرة دراهم.

وظهر سطح القنطرة اليوم الاثنين، بعدما كانت مغطاة منذ يوم الجمعة الماضي، لكن عناصر الدرك لم تسمح بعبورها، في انتظار أن تحلّ لجنة تقنية لمعاينة مدى سلامتها، حسب مصدر من المكان.