مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بجهات المملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:

- أكادير : 11 ملم - بني ملال: 10 ملم - الرباط: 6 ملم - المحمدية وتزنيت وخريبكة: 5 ملم - مراكش وافران: 4 ملم - أيت ملول: 3 ملم - سطات وكلميم وبن سليمان: 2 ملم - الناظور والجديدة وسيدي افني: 1 ملم.