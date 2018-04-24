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مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بجهات المملكة

مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بجهات المملكة
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 12:20

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:

- أكادير : 11 ملم - بني ملال: 10 ملم - الرباط: 6 ملم - المحمدية وتزنيت وخريبكة: 5 ملم - مراكش وافران: 4 ملم - أيت ملول: 3 ملم - سطات وكلميم وبن سليمان: 2 ملم - الناظور والجديدة وسيدي افني: 1 ملم.

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