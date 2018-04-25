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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 04:51

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس والسايس والريف والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس.

وستمر سحب أخرى كثيفة ومرفوقة بقطرات مطرية أو زخات وذلك فيما تبقى من المناطق الشمالية والسواحل الوسطى ومحليا فوق السهول، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية بشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب بعض الزوابع الرملية فوق شمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ومن الشمال وأحيانا من الغرب، وضعيفة إلى معتدلة بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 08 و13 درجة بالريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية- الشرقية، وستكون ما بين 13 و18 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومابين17 و22 درجة بالساحل المتوسطي ومنطقة طنجة والسهول والسواحل الشمالية والوسطى، ومابين 22 و27 درجة بسوس والسفوح الجنوبية الشرقية والسواحل الجنوبية وشمال الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 27 و32 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والرباط وبين طرفاية ويوجدور، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان بالمتوسط، وهائجا بباقي السواحل.

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