الأرصاد الجوية: أمطار رعدية تضرب أقاليم في البلاد

هسبريس من الرباط

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن أمطارا رعدية قوية ستهم، اليوم الثلاثاء من الساعة الثالثة زوالا وحتى منتصف الليل، عددا من أقاليم المملكة.

نشرة جوية خاصة تتوقع أن تهم الأمطار الرعدية أقاليم بولمان وصفرو وإفران، ومكناس وفاس ومولاي يعقوب، والحاجب وتازة وسيدي قاسم، وتاونات وخنيفرة والخميسات.

كما تهم الحالة الجوية نفسها، وفق المصدر نفسه، كلا من قلعة السراغنة والرحامنة واليوسفية، وآسفي والحوز وبني ملال، وأزيلال والفقيه بنصالح ومراكش.

وقالت المديرية إن هذه الأمطار ستكون مرفوقة ببرد، وأن أمطارا رعدية معتدلة ستهم أيضا، غدا الأربعاء بين منتصف الليل والثامنة صباحا، أقاليم وجدة وبركان وجرسيف وتاوريرت والناظور.