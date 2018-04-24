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الرئيسية | جهات | الأرصاد الجوية: أمطار رعدية تضرب أقاليم في البلاد

الأرصاد الجوية: أمطار رعدية تضرب أقاليم في البلاد

الأرصاد الجوية: أمطار رعدية تضرب أقاليم في البلاد
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 14:02

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن أمطارا رعدية قوية ستهم، اليوم الثلاثاء من الساعة الثالثة زوالا وحتى منتصف الليل، عددا من أقاليم المملكة.

نشرة جوية خاصة تتوقع أن تهم الأمطار الرعدية أقاليم بولمان وصفرو وإفران، ومكناس وفاس ومولاي يعقوب، والحاجب وتازة وسيدي قاسم، وتاونات وخنيفرة والخميسات.

كما تهم الحالة الجوية نفسها، وفق المصدر نفسه، كلا من قلعة السراغنة والرحامنة واليوسفية، وآسفي والحوز وبني ملال، وأزيلال والفقيه بنصالح ومراكش.

وقالت المديرية إن هذه الأمطار ستكون مرفوقة ببرد، وأن أمطارا رعدية معتدلة ستهم أيضا، غدا الأربعاء بين منتصف الليل والثامنة صباحا، أقاليم وجدة وبركان وجرسيف وتاوريرت والناظور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - intidam الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 14:14
الحمد لله و الشكر لك يا رب العالمين
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54
2 - بنخي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 14:27
اللهم سقيا رحمة لاسقيا عذاب يارب
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31
3 - باحسون الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 14:32
ألله يحفظ الأمطار الرعدية تفسد المحصول الزراعي ألله يعطينا على قد النفع
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7
4 - entifi الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 14:36
الّلهم اسقينا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، نافعاً، غير ضار.
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15
5 - ندى الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 14:36
(هُوَ الَّذي يُريكُمُ البَرقَ خَوفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ۝وَيُسَبِّحُ الرَّعدُ بِحَمدِهِ وَالمَلائِكَةُ مِن خيفَتِهِ وَيُرسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصيبُ بِها مَن يَشاءُ وَهُم يُجادِلونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَديدُ المِحالِ﴾ سورة الرعد 12-13
[الرعد: ١١-١٣]
بواسطة تطبيق آية
اللهم ارحمنا برحمتك ولا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك
سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته
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12
6 - Erfoudy الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 14:53
و ارفود مكين والو؟ او الله اسقينا راه خوا البراج ديال الرشيدية.
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7 - دوار الخربة الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 14:59
اللهم سلم اللهم حوالينا لا علينا أمين يارب العالمين
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1
8 - مغربي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 15:14
الحمد لله على الكرمه و الفضله و النعاءمه علينا التي لا تعد ولا تحصى .
اللهم أحفظ بلادنا من الفتن مآ ظهر منها وما بطن و من كافة الأخطار و المخاطر و من كوارث الطبيعية يارب العالمين امين.
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9 - khalid الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 15:33
الحمدلله والشكر لله على نعمة المطر
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