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كُتّاب وآراء
الدكالي يوقف المندوب الإقليمي للصحة بسطات
أكّدت مصادر مطّلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزير الصحة، أنس الدكالي، أبرق اليوم الثلاثاء بقرار توقيف المندوب الإقليمي للصحة بسطات، المعيّن مؤخرا بعد استفادته من الحركة الانتقالية في شهر أكتوبر الماضي من مندوبية فاس إلى مندوبية عاصمة الشاوية.
ورجّحت المصادر ذاتها أن قرار توقيف المندوب الإقليمي للصحة يعود إلى نقص التواصل مع المواطنين وممثلي المجتمع المدني وبعض المجالس المنتخبة، وعدم رضا عدد من الموظفين على طريقة تعامل المندوب وتسييره للمصالح التابعة للمندوبية الإقليمية.
وزادت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أصدر بلاغا تحت عدد 03/2018، بشأن رفع قضايا إلى أنظار المجلس في ميدان التأديب المتعلّق بالميزانية والشؤون المالية، في إطار ممارسة النيابة العامة لدى المجلس المذكور للاختصاصات ذات الصبغة القضائية بمقتضى القانون 99/62 المتعلّق بمدونة المحاكم المالية.
وأضافت المصادر نفسها أن الأمر يتعلّق بثلاث قضايا تهمّ مندوبية وزارة الصحة ومعهدين للتكنولوجيا الفندقية والسياحية بمدينة فاس، بعد توصل النيابة العامة المختصة بتقارير خلال شهر مارس 2018 أحيلت عليها من طرف رئيس غرفة التدقيق بخصوص حساب الخزينة الإقليمية بفاس برسم السنوات المالية الممتدّة من 2006 إلى 2013.
وتبعا لذلك، تضيف المصادر، رفع الوكيل العام للملك قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات، بلغت 12 قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب، كما أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أوامر بتعيين مستشارين مقرّرين، مكلّفين بإجراء التحقيق في تلك القضايا طبقا لمقتضيات المادة 59 من مدوّنة المحاكم المالية في أفق استكمال باقي الإجراءات المسطرية الأخرى المنصوص عليها في المادة 60 وما يليها من المدوّنة.
تجدر الإشارة إلى أن الوضع الصحي بالإقليم يعرف مشاكل بالجملة، على رأسها النقص الحاد في الموارد البشرية، سواء بالمراكز الصحّية المنتشرة في أرجاء مدينة سطات، أو بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني الذي يصل فيه الخصاص إلى ما يفوق 90 إطارا في درجات وتخصصات مختلفة. وينتظر الرأي العام السطاتي تعيين مسؤولين على رأس المصالح الصحية قادرين على إيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع إقليميا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
بذل الاهانة .ولتذكير هناك بعض المنذوبيات والمستشفيات بدون مديرين. ولم يرغب تحمل المسؤولية. الحل هو توظيف أطباء وممرضين.
وتسوية وضعيتهم .على حال البقاء لله.