24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4313:3117:0720:0921:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. بوليف يواجه الحوادث في أمسكرود بالكاميرات (5.00)

  2. مسلمو فرنسا ينددون بدعوة إلى إبطال سور قرآنية (5.00)

  3. بناجح واتهامات الداخلية (5.00)

  4. "المجلس الإسلامي" يتهم سلفيين بإدخال الفساد الفكري إلى الجزائر (5.00)

  5. وفاة المدرب الفرنسي هنري ميشال عن 70 عاما (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | الدكالي يوقف المندوب الإقليمي للصحة بسطات

الدكالي يوقف المندوب الإقليمي للصحة بسطات

الدكالي يوقف المندوب الإقليمي للصحة بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 17:24

أكّدت مصادر مطّلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزير الصحة، أنس الدكالي، أبرق اليوم الثلاثاء بقرار توقيف المندوب الإقليمي للصحة بسطات، المعيّن مؤخرا بعد استفادته من الحركة الانتقالية في شهر أكتوبر الماضي من مندوبية فاس إلى مندوبية عاصمة الشاوية.

ورجّحت المصادر ذاتها أن قرار توقيف المندوب الإقليمي للصحة يعود إلى نقص التواصل مع المواطنين وممثلي المجتمع المدني وبعض المجالس المنتخبة، وعدم رضا عدد من الموظفين على طريقة تعامل المندوب وتسييره للمصالح التابعة للمندوبية الإقليمية.

وزادت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أصدر بلاغا تحت عدد 03/2018، بشأن رفع قضايا إلى أنظار المجلس في ميدان التأديب المتعلّق بالميزانية والشؤون المالية، في إطار ممارسة النيابة العامة لدى المجلس المذكور للاختصاصات ذات الصبغة القضائية بمقتضى القانون 99/62 المتعلّق بمدونة المحاكم المالية.

وأضافت المصادر نفسها أن الأمر يتعلّق بثلاث قضايا تهمّ مندوبية وزارة الصحة ومعهدين للتكنولوجيا الفندقية والسياحية بمدينة فاس، بعد توصل النيابة العامة المختصة بتقارير خلال شهر مارس 2018 أحيلت عليها من طرف رئيس غرفة التدقيق بخصوص حساب الخزينة الإقليمية بفاس برسم السنوات المالية الممتدّة من 2006 إلى 2013.

وتبعا لذلك، تضيف المصادر، رفع الوكيل العام للملك قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات، بلغت 12 قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب، كما أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أوامر بتعيين مستشارين مقرّرين، مكلّفين بإجراء التحقيق في تلك القضايا طبقا لمقتضيات المادة 59 من مدوّنة المحاكم المالية في أفق استكمال باقي الإجراءات المسطرية الأخرى المنصوص عليها في المادة 60 وما يليها من المدوّنة.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع الصحي بالإقليم يعرف مشاكل بالجملة، على رأسها النقص الحاد في الموارد البشرية، سواء بالمراكز الصحّية المنتشرة في أرجاء مدينة سطات، أو بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني الذي يصل فيه الخصاص إلى ما يفوق 90 إطارا في درجات وتخصصات مختلفة. وينتظر الرأي العام السطاتي تعيين مسؤولين على رأس المصالح الصحية قادرين على إيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع إقليميا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - البقاء لله الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:06
إن النقص الحاد التي تعاني منه المملكة من أطباء وممرضين وكثرة إحتجاجات الموطنين.مما سيضطر معه أغلبية المناذيب تقديم إستقاتهم.
بذل الاهانة .ولتذكير هناك بعض المنذوبيات والمستشفيات بدون مديرين. ولم يرغب تحمل المسؤولية. الحل هو توظيف أطباء وممرضين.
وتسوية وضعيتهم .على حال البقاء لله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - Abou majd الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:33
اصبح غير حب قيل مسؤول متى يتم تعويضه الله اعلم الكثير من الادارت بدون مسؤؤولين ومصالح وحقوق الناس تضيع وتزداد الخدمات الادارية تدهورا التعليم والصحة والداخلية والامن ليست مصالح هينة وتمس بشكل مباشر الساكنة الرقابة نعم وتطبيق القانون نعم لكن الشيء اذا زاد عن حده انقلب إلى ضده ان التسيير في ظل الخصاص الكبير في الموارد البشرية والتمويلية واالوجيسيكية تشكل معضلة حقيقية لاي مسؤول كان ولذلك فإن الوزراء يتحملون تدهور الأوضاع بممارسات غير راشدة اداريا لان القرارات ان تتسم بالرزانة والتريت وضمان مواصلة الخدمات و و
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.