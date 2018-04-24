الفرنسية محور دورة تكوينية بمديرية التعليم بميدلت

هسبريس - ياسين أوشن

نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي بميدلت، دورة تكوينية لفائدة أساتذة اللغة الفرنسية بالإقليم، بتنسيق مع عمالة الإقليم والمعهد الفرنسي بفاس.

وفي هذا السياق، أكد مصدر حضر اللقاء المذكور، أن الدورة التكوينية عرفت حضور كل من عثمان سوالي، عامل إقليم ميدلت، إلى جانب François-Xavier TILLIETTE، القنصل العام لفرنسا بفاس، وعلي براد، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ومصطفى السليفاني، المدير الإقليمي لوزارة التعليم بميدلت، ناهيك عن Christophe Steyer، مدير المعهد الفرنسي بفاس، والكاتب العام للعمالة، والمدير الإقليمي للوزارة بالرشيدية، ورئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالأكاديمية، ورؤساء المصالح بالمديرية، ومفتشي اللغة الفرنسية بالابتدائي والثانوي، بالإضافة إلى الأستاذات والأساتذة المعنيين بالدورة التكوينية.

ويضيف المصدر ذاته في اتصال هاتفي مع الجريدة، أن هذا اللقاء استهل بالنشيطين الوطنيين المغربي والفرنسي، مع تأكيد كل من عامل الإقليم ومدير الأكاديمية على "تثمين التعاون المغربي- الفرنسي في الجانب الثقافي والتربوي والأكاديمي، كما ركزوا على أهمية تدريس اللغة الفرنسية، انسجاما مع مقتضيات ومشاريع الرؤية الاستراتيجية 2030 - 2015."

ويردف المتحدث ذاته في التصريح عينه، أن عدد الأساتذة المستفيدين من هذه الدورة التكوينية بلغ 60 أستاذة وأستاذا، وهم "مطالبون بمضاعفة التكوين لفائدة باقي أساتذة اللغة الفرنسية بالإقليم، وفق جدولة زمنية سيتم تحديدها لاحقا".