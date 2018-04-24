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كُتّاب وآراء
خارجية بريطانيا تدعم جهة طنجة بـ70 مليون درهم
تم بمقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس ومؤسسة "DAIEurope Ltd"، لوضع إطار لشراكة مؤسساتية بين الطرفين من أجل تعزيز سبل التعاون اللامركزي ودعم الجهوية المتقدمة عبر برنامج وزارة الخارجية البريطانية "FCO"، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 70 مليون درهم.
وتم الاتفاق في مذكرة التفاهم بين المجلس والمؤسسة، والتي وقعها كل من إلياس العماري، رئيس المجلس، وفيكتوريا بيلوك، عن المؤسسة، على التعاون بخصوص المحاور التالية:
• تعزيز القدرات الإدارية والتدبيرية داخل مجلس الجهة.
• دعم تنزيل وتقييم وتحيين برنامج التنمية الجهوية 2016-2022.
• تعزيز التواصل الإستراتيجي للجهة بصياغة إستراتيجية إعلامية وتواصلية ودعم تنزيلها.
• دعم آليات التعاون بين مجلس الجهة والمجتمع المدني والتعاونيات المحلية بالجهة.
• توفير الخبرة والمساعدة التقنية لمجلس الجهة في إطار خطة عمل وبرامج الجهة.
وستتولى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة طنجة تطوان الحسيمة تنفيذ هذا البرنامج إلى جانب مؤسسة "DAI Europe Ltd"، التي اختيرت كشريك من طرف سفارة المملكة المتحدة بالمغرب.