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مراكش تحتضن ندوة حول "الصحراء ودور الشباب"

مراكش تحتضن ندوة حول "الصحراء ودور الشباب"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 04:36

ضمن سلسلة اللقاءات التكوينية التي ينظمها "الفضاء المدني للشباب والديمقراطية" بمراكش، انعقدت أشغال ندوة موضوعاتية حول "قضية الصحراء المغربية: أي دور للشباب؟"، أطرها إدريس لكريني، أستاذ القانون والعلاقات الدوليين ومدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات في كلية الحقوق بمراكش.

وأوضح الكريني في كلمته أن جبهة البوليساريو "تصر على إطلاق المناورات كلما اقترب مجلس الأمن من إصداره قراره السّنوي بصدد النزاع في إطار افتعال الأزمات..غير أن كل ذلك لا يصمد كثيرا أمام الواقع، وعدالة الطرح المغربي، وصرامة أعضاء المجلس".

كما نبه المتحدث إلى خطورة التوجهات المستفزة لـ"البوليساريو" في الآونة الأخيرة نحو تغيير الواقع في المنطقة، "عبر السعي إلى إحداث مراكز إدارية وعسكرية في المنطقة العازلة، في خرق تام لاتفاق وقف إطلاق الناري الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ بداية التسعينيات"، معتبرا أن هذه السلوكات المنحرفة

"لا تشكل مسّا بسيادة المغرب، بل تجسدّ مسا خطيرا بالسلم والأمن الدوليين، في منطقة حبلى بالتحديات، وإساءة إلى الأمم المتحدة بوصفها المعنية الرئيسية بتدبير الملف، والمشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار".

كما أكد الباحث أن ثمّة قناعة اليوم بأن مواجهة هذه المناورات وكسب رهان هذه القضية العادلة "يقتضي اعتماد سبل إستراتيجية ومتكاملة، تعتمد تجنيد مختلف المقوّمات المتوافرة الكفيلة بتحويل الأزمات المفتعلة إلى فرص، عبر اعتماد مدخلين أساسيين؛ الأول داخلي، يقوم على ترسيخ الديمقراطية المحلية وتعزيز الخيار الجهوي في هذا الصدد، وبلورة مبادرات تنموية واعدة تهتم بالإنسان والمجال، والثاني خارجي، يقوم على إرساء دبلوماسية إستراتيجية ودينامية تتجاوز ردّ الفعل إلى المبادرة والاستباقية، مع مواكبة الدبلوماسية الموازية بكل قنواتها المدنية والعلمية والترابية والحزبية لهذه الجهود في إطار من التكامل".

وأشار المتحدث إلى إن الدبلوماسية الموازية مكمّلة وداعمة ومواكبة للدبلوماسية الرسمية؛ يفترض أن توفّر الظروف المواتية للتحرك، وتواكب القرارات المتّخذة وتمنحها عمقا، منبّها إلى أن نجاعتها تظل رهينة باعتماد أداء احترافي ينبني على الكفاءة والخبرة والتكوين والقدرة على المرافعة.

وختم الكريني مداخلته بالتنويه بأهمية "الدّبلوماسية الرّقمية"، وما تتيحه من فرص للتأثير في الرأي العام، وتدبير المعلومات والخدمات المختلفة، وضمان الأمن الرقمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، وخدمة القضية الوطنية في مواجهة المعطيات والأخبار المغلوطة والزائفة التي يروج لها الخصوم.

كما عرف ختام الندوة تكريمَ الباحث إدريس لكريني بصفته فاعلا أكاديميا "تقديرا لجهوده ومساهماته العلمية داخل المغرب وخارجه".

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