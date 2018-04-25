مرضى بني ملال ينتظرون إصلاح "سكانير" المشفى

هسبريس - محمد الراجي

منذ مدة غير قصيرة، تعطل جهاز "سكانير" الموجود بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، دون أن تبادر الجهة المعنية بإصلاحه.

التنسيقية الجهوية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة وجّهت رسالة إلى المدير الجهوي للصحة بالجهة، تطالبه فيها باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإصلاح جهاز "سكانير" المعطل، حفاظا على حقّ المواطنين الدستوري بتلقي العلاج.

وقالت الهيئة الحقوقية إنَّ "مرتفقي المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال كانوا ينتظرون أن يتم تجهيز المستشفى بجهاز IRM، ليفاجؤوا بأنّ حتى جهاز سكانير الذي يتوفر عليه المستشفى معطل".