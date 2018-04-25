24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:4213:3017:0720:1021:31
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. تجار السيارات الألمانية الأكثر تضررا من أزمة الديزل (5.00)

  2. "الأخطار" تخرج احتجاجا لهيئة التمريض في طنجة‬ (5.00)

  3. "المستهلك" تعيد فتح نقاش "فساد أضاحي العيد" (5.00)

  4. الدكالي يوقف المندوب الإقليمي للصحة بسطات (5.00)

  5. حقوقيون يطالبون بافتحاص وكالة طنجة المتوسط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مرضى بني ملال ينتظرون إصلاح "سكانير" المشفى

مرضى بني ملال ينتظرون إصلاح "سكانير" المشفى

مرضى بني ملال ينتظرون إصلاح "سكانير" المشفى
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 15:10

منذ مدة غير قصيرة، تعطل جهاز "سكانير" الموجود بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، دون أن تبادر الجهة المعنية بإصلاحه.

التنسيقية الجهوية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة وجّهت رسالة إلى المدير الجهوي للصحة بالجهة، تطالبه فيها باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإصلاح جهاز "سكانير" المعطل، حفاظا على حقّ المواطنين الدستوري بتلقي العلاج.

وقالت الهيئة الحقوقية إنَّ "مرتفقي المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال كانوا ينتظرون أن يتم تجهيز المستشفى بجهاز IRM، ليفاجؤوا بأنّ حتى جهاز سكانير الذي يتوفر عليه المستشفى معطل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.