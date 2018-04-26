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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
هسبريس - و.م.ع
الخميس 26 أبريل 2018 - 05:57

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس والسايس والريف والساحل المتوسطي والسهول الشمالية.

وستمر سحب أخرى كثيفة ومرفوقة بقطرات مطرية أو زخات، وذلك في ما تبقى من المناطق الشمالية والسواحل الوسطى ومحليا فوق السهول.

وستكون السماء قليلة السحب بباقي الجهات، مع هبوب بعض الزوابع الرملية فوق شمال الأقاليم الصحراوية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن الشمال وأحيانا من الغرب، وضعيفة إلى معتدلة بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و09 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 10 و15 درجة بالريف والمنطقة الشرقية والسفوح الشرقية، وستكون ما بين 12 و17 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة بالمنطقة الشمالية، ومابين 22 و27 درجة بسوس، والوسط والأقاليم الصحراوية، ومابين 27 و32 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والرباط وبين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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