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سلطات النواصر تهدم المجمع الصناعي '"ميد بارك"

سلطات النواصر تهدم المجمع الصناعي '"ميد بارك"
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 26 أبريل 2018 - 09:40

أقدمت السلطات الإقليمية بعمالة النواصر، ضواحي مدينة الدار البيضاء، على ترحيل مجموعة من السكان كانوا يستغلون وعاء عقاريا سيحتضن الشطر الثاني من مجمع صناعي، وقامت بهدمه.

وأشرف حسن زيتوني، عامل الإقليم، على عملية هدم الوعاء العقاري الذي سيحتضن الشطر الثاني من المجمع الصناعي "ميد بارك"، الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 62 هكتارا، وترحيل السكان الذين كانوا يستغلونه.

وبلغ عدد البنايات التي تم هدمها بهذا العقار ست عمارات من أصل سبع، في أفق الانتهاء من تسوية الوعاء العقاري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتدخل عملية الهدم هاته في إطار تفقد ومتابعة الرجل الأول بالإقليم والكاتب العام ورجال السلطة، فضلا عن رئيس الجماعة الترابية النواصر، للمشاريع السوسيوـــ اقتصادية التي تعرفها الجماعة الترابية النواصر، وتأتي في سياق تكريس مقاربة القرب كبعد استراتيجي في تدبير الشأن المحلي بالإقليم الذي يعد متنفسا للدار البيضاء من أجل خلق كل الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار، وإحداث فرص الشغل.

ويندرج المشروع الصناعي الذي من المنتظر أن يستقطب استثمارات مهمة، ويتماشى والدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها إقليم النواصر خلال السنوات الأخيرة، في إطار الدعم المرافق للمناطق الصناعية من الجيل الجديد، التي بلغت إلى حد اليوم 8 مناطق صناعية رائدة في مجال الطيران.

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