24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:07
|06:41
|13:30
|17:07
|20:11
|21:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مناورات جوية في سماء المغرب
- ساجد والانفتاح على سنغافورة
- بنيس وتطورات ملف الصحراء
- رصيف الصحافة: مشروع بـ250 مليارا في العاصمة يغضب الملك
- بلخياط .. السياسة والحليب
تدخل روسي في "الوقت الميت" يؤجل التصويت على قرار الصحراء (5.00)
- بنكيران: حملة مقاطعة منتجات الحليب المغربي "خيانة للوطن" - (394)
- أخنوش: "مقاطعة الحليب" تضر بمصدر رزق ملايين الفلاحين المغاربة - (293)
- بلخياط: حملة مقاطعة الحليب "سياسية" .. والكنبوري يتهم "البيجيدي" - (161)
- زيادات مفاجئة في أثمان زيت المائدة تلهب الأسعار قبيل رمضان - (141)
- سنطرال وحملة المقاطعة - (123)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"التبروري" يتلف أشجار التفاح ضواحي ميدلت
بعد قوة الرياح التي شهدتها تونفيت قبل أيام مسببة تساقط الأشجار وتشقق حيطان المباني الطينية الآيلة للسقوط، أحدث البرد الذي تهاطل بقوة على منطقة "تاغشت" و"عريض" التابعتين لجماعة تونفيت بإقليم ميدلت، هلعا في نفوس الساكنة، مسببا أضرارا مادية لهم.
وحسب مصدر من عين المكان، أكد في تصريح لهسبريس، أن الكمية الكبيرة من "التبروري" الذي تساقط على المنطقة لما يقارب ساعة من الزمن، أول أمس، تسبب في تشقق الزجاج الأمامي لبعض وسائل النقل بفعل حجمه الكبير، ما أفضى إلى توقف السائقين في انتظار انقطاع تساقط البرد، خوفا من حوادث سير قد تقضي إلى وفيات أو جروح، لأن الأرض كانت بيضاء على غرار الثلوج التي تعرفها المنطقة كل فصل شتاء.
وأضاف المتحدث ذاته في اتصال هاتفي مع "هسبريس"، أن البرد أتلف غالبية الأشجار، خاصة شجرة التفاح التي تشتهر بها الدواوير والقرى التابعة لإقليم ميدلت، وهو ما سيكبد فلاحي ومزارعي المنطقة المعتمدين على تلك الفاكهة كمصدر رزقهم خسائر متفاوتة، خصوصا فلاحي قرية "أيت عياش" الذين تضرروا بالدرجة الأولى من البَرد المتساقط.