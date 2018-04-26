"التبروري" يتلف أشجار التفاح ضواحي ميدلت

ياسين أوشن

بعد قوة الرياح التي شهدتها تونفيت قبل أيام مسببة تساقط الأشجار وتشقق حيطان المباني الطينية الآيلة للسقوط، أحدث البرد الذي تهاطل بقوة على منطقة "تاغشت" و"عريض" التابعتين لجماعة تونفيت بإقليم ميدلت، هلعا في نفوس الساكنة، مسببا أضرارا مادية لهم.

وحسب مصدر من عين المكان، أكد في تصريح لهسبريس، أن الكمية الكبيرة من "التبروري" الذي تساقط على المنطقة لما يقارب ساعة من الزمن، أول أمس، تسبب في تشقق الزجاج الأمامي لبعض وسائل النقل بفعل حجمه الكبير، ما أفضى إلى توقف السائقين في انتظار انقطاع تساقط البرد، خوفا من حوادث سير قد تقضي إلى وفيات أو جروح، لأن الأرض كانت بيضاء على غرار الثلوج التي تعرفها المنطقة كل فصل شتاء.

وأضاف المتحدث ذاته في اتصال هاتفي مع "هسبريس"، أن البرد أتلف غالبية الأشجار، خاصة شجرة التفاح التي تشتهر بها الدواوير والقرى التابعة لإقليم ميدلت، وهو ما سيكبد فلاحي ومزارعي المنطقة المعتمدين على تلك الفاكهة كمصدر رزقهم خسائر متفاوتة، خصوصا فلاحي قرية "أيت عياش" الذين تضرروا بالدرجة الأولى من البَرد المتساقط.