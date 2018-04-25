التساقطات المطرية مستمرة بالربيع .. والأرصاد الجوية تطمئن المغاربة

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور

تعرف مختلف المناطق المغربية، منذ أمس الثلاثاء، وفي عز فصل الربيع المزهر، تقلبات جوية مصحوبة بأمطار قوية فاجأت العديد من المغاربة.

وفسر الحسين يوعابد، مسؤول مصلحة التواصل بالمديرية الوطنية للأرصاد الجوية، هذه التقلبات بـ"مرور منخفض جوي في الأجواء العليا أدى إلى بروز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية همت المناطق الداخلية للبلاد، خاصة في المرتفعات الأطلسية ومناطق سايس، مصحوبة ببرد، خصوصا في إفران وتازة والخميسات والحوز".

وأوضح يوعابد، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "هذا المنخفض الجوي أدى إلى حالة عدم الاستقرار في معظم مناطق البلاد، تستمر إلى غاية يوم غد الخميس". أمّا يوم الجمعة، يضيف المتحدث نفسه، فـ"سيكون الطقس مستقراً في المناطق الساحلية، ومضطربا في المناطق الداخلية".

واعتبر المسؤول بمديرية الأرصاد أنّ حالة عدم الاستقرار هذه التي تعيشها المملكة خلال فصل الربيع عادية، لأنها فترة انتقال من فصل الشتاء إلى فصل الربيع، وبالتالي ينقسم الفصل إلى فترة باردة وأخرى حارة".

وأبرز المتحدث ذاته بأنّ حالة الطقس لهذه السنة في المغرب لم تكن عادية حسب التوزيع الزمني للتساقطات المطرية.

وشهدت العديد من مناطق المملكة تساقطات مطرية وأمطاراً رعدية، استمرت إلى غاية منتصف الليل. وتهم أقاليم بولمان وصفرو وإفران ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والحاجب وتازة وسيدي قاسم وتاونات وخنيفرة والخميسات.

كما تهم الحالة الجوية نفسها، بحسب مديرية الأرصاد الجوية، كلا من قلعة السراغنة والرحامنة واليوسفية، وآسفي والحوز وبني ملال، وأزيلال والفقيه بنصالح ومراكش. وستهم مناطق وجدة وبركان وجرسيف وتاوريرت والناظور أمطار مصحوبة ببرد.