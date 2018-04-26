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الرئيسية | جهات | السلطات تطلق حملة لهدم البنايات العشوائية وسط الدار البيضاء

السلطات تطلق حملة لهدم البنايات العشوائية وسط الدار البيضاء

السلطات تطلق حملة لهدم البنايات العشوائية وسط الدار البيضاء
هسبريس – محمد لديب
الخميس 26 أبريل 2018 - 12:00

تفاجأ المسؤولون بمصالح التعمير في ولاية جهة الدار البيضاء سطات ومقاطعة سيدي بليوط بخطورة حجم مخالفات التعمير بالمناطق التاريخية في المدينة القديمة والعمارات الكولونيالية، من ضمنها عمارات تابعة لمصالح الأحباس بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ووفق مسؤولين من ولاية جهة الدار البيضاء سطات، فإن المصالح المختصة، ومن ضمنها شرطة التعمير التابعة لمقاطعة سيدي بليوط، رصدت تشييد بناية عبارة عن مطعم من طابقين علويين وطابق سفلي بدون الحصول على رخصة بساحة أحمد البيضاوي التاريخية، التي يتواجد بها أقدم فندق تاريخي في الدار البيضاء، طالتها مجموعة من مخالفات التعمير.

وفي انتظار تحرك مصالح التعمير بعمالة آنفا، سارعت مصالح الوكالة الحضرية للدار البيضاء، المشرفة على أشغال تأهيل المناطق التاريخية للمدينة القديمة، إلى تسجيل هذه المخالفة تحسبا لزيارة ملكية مفاجئة إلى المنطقة لمتابعة مدى تقدم المشاريع التي أطلقها الملك منذ سنوات وشهور بالمنطقة.

وقال مسؤول من الوكالة إن الخروقات المشار إليها تمس بالموروث التاريخي والتراث العمراني للبيضاويين؛ ما يتوجب معه التدخل بصرامة والضرب بقوة على يد كل من تسول له نفسه المس بالبنايات التاريخية في المدينة القديمة وإنشاء بنايات بدون ترخيص مسبق من طرف المصالح المختصة وأمام أنظار ممثلي السلطة المحلية، ودعا إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع.

وبحسب المصادر نفسها، فإن السلطات المحلية بوسط المدينة لجأت إلى النيابة العامة للتبليغ عن خروقات قانونية بشأن بناء مجموعة من الغرف فوق سطح عمارة تابعة لوزارة الأحباس بدون علم هذه الأخيرة، وفي غياب رخص لمصالح التعمير.

ورصدت مصالح شرطة التعمير وقائد المنطقة انتهاء بناء شقق سكنية بدون ترخيص في عمارة تتواجد بزنقة الشاوية وسط المدينة، وتم فتح تحقيق في الموضوع ورفع تقرير يدين عون سلطة متقاعدا (مقدم) ما يزال يمارس مهامه بشكل طبيعي بالمنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الفيلسوف الخميس 26 أبريل 2018 - 12:16
ممتاز يجب القضاء على البناء العشوائي و كذالك على دور الصفيح.
ويجب تاهيل بعض المناطق المهمشة التي هي مجال خصب للجريمة و تجارة المخدرات.
و اقول في الاخير ان القيام بهذه المبادرات ليس كاف بل وجب توفير البديل لكل هولاء
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3
2 - Me again الخميس 26 أبريل 2018 - 12:17
إذن يجب هدم المدينة بأسرها! لكن، أين سيذهب البيضاويات و البيضاويون و أين سيقطن الزوار و السياح؟!!!
على كل حال، يجب البدء بهدم المساكن العشوائية للمسؤولين و كذا المقرات الصناعية و التجارية العشوائية و الانتهاء باحياء الصفيح بعد هدم جميع المنازل و المحلات التجارية و الاسواق و الأسوار و الحيوط و السياجات...
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3 - عصابة الخميس 26 أبريل 2018 - 12:20
العديد من البنايات التاريخية تم هدمها وبناء اقامات عالية بسبب موظفين ومسؤولين رشايوية.قاليك :تفاجء المسؤولون .............. مساكن ما كانش في خبارهم
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8
4 - الفيلسوف الخميس 26 أبريل 2018 - 12:20
الاكيد ان هناك تواطؤ من بعض الجهات، ولهذا يجب فتح تحقيق قصد التوصل لمن كانت له يد في هاته التجاوزات من قياد و اعوان للسلطة.. يجب على الدولة القطع مع مثل هاته السلوكيات التي تمس بسمعة البلد
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0
5 - محمد الخميس 26 أبريل 2018 - 12:43
نرجوا من المسؤولين على جمال المدينة ان يجدون حلا لاصحاب المحلات التي تبيع موائد البناء بعمالة سيدي البرنوصي لان هذه المحلات لم تعد صالحة بين المنازل والمدارس. وشكرا لكم
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6 - aboud الخميس 26 أبريل 2018 - 12:47
ههههه زوينة هاديك "تفاجأ المسؤولون بانتهاء بناء شقق سكنية بدون ترخيص ... " الشعب المغربي لا يفاجأ ابدا بمتل هده الممارسات ويعلم جيدا ان المسؤولين لا تفوتهم اي شاردة أو واردة خصوصا همزات مثل هاته اسألوا شبكة المقدم والقائد وموضفوا الجماعة الحضرية والحل يكمن في إقالة أي مسؤول تبت أنه نبتت في دائرته شقق سكنية دون ترخيص ويعاقب على الأقل بتهمة التقصير في القيام بواجباته هذا في حالة صعوبة اتبات الرشوة والتواطؤ.
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5
7 - Tanja balia الخميس 26 أبريل 2018 - 12:57
عندما استيقظت السلطات في الصباح تفاجأت بكل هذه الخروقات التي أنجزت بين عشية وضحاها فسارعت بالإبلاغ عنها وتحميل المسؤولية الكاملة لعيون السلطة لأنه نام تلك الليلة.
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8 - مريم الخميس 26 أبريل 2018 - 12:58
حي المحيط في مدينة الرباط عامر بالعشوائيات
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9 - Jiad الخميس 26 أبريل 2018 - 13:06
الانتقام ديال المقاطعة
ههههههههههههههههههههههه
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10 - boujam3a الخميس 26 أبريل 2018 - 13:10
المغاربة في جميع المدن التي يوجد فيها البناء العشوائي يعرفون أن السلطات في البلدية و الجماعة و المقاطعة و العمالة و مجلس المدينة هم المديرون الحقيقيون للبناء العشوائي و يعرفون الكبيرة و الصغيرة والمتوسطة في هد المجال و لا يتفاجؤن و لا ينصدمون و يرتعبون أو كما يقال (مكيتخلعوش ) و الدليل أن أي واحد يريد إقامة بناء عشوائي يبحث عن معلم أو طاشرون و يتفاهم معه و الطاشرون يتصل بالمقدم و يتافهم معه و المقدم يتصل بالشيخ و يتفاهم معه و الشيخ يتصل بالبقية و يتفاهم معهم و هاكدا يتم الاتفاق على الثمن و كذالك الزمن و المدة و يتم إنجاز المهمة خصوصا أن دكاكين بيع الأجور و مواد البناء أصبحت أكثر من دكاكين المواد الغذائية
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