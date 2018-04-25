أمطار عاصفية تخلف خسائر مادية بجهة مراكش

ابراهيم مغراوي من مراكش

تعرف جهة مراكش أسفي خلال هذه الأيام تساقطات مطرية مهمة، تهاطلت على المدن والأحواز والمناطق الجبلية بإقليم الحوز، ما أدى إلى خسائر مادية مهمة بالأراضي الزراعية، وانهيار بعض الجسور وتضرر العديد من المسالك والممرات والطرق بالمناطق القروية.

بجماعة ستي فاظمة مثلا عمقت هذه التساقطات المصحوبة بالبرد من عزلة عدة دواوير، بعد انقطاع جل الطرق والمسالك المؤدية إليها، وانجراف التربة وتضرر الشبكة الطرقية.

جماعة لهيادنة بإقليم قلعة السراغنة عرفت هي الأخرى خسائر جسيمة في البنايات وإتلاف المئات من المساحات المزروعة بالحبوب والكمون، ونفوق أكثر من 200 رأس من الغنم والماعز.

وإذا كان سكان المناطق المنتمية إلى إقليم الحوز، كجماعة ستي فاظمة وأوكايمدن وإمليل وغيرها من الجماعات ذات الطبيعة الجبلية، طالبوا عبر هسبريس بإدماجهم ضمن الأقاليم المستفيدة من برامج التأهيل الترابي، لكونهم يعانون العزلة وقسوة المناخ وموجة البرد ونقصا حادا في مختلف المرافق الاجتماعية، فإن الدواوير المتضررة بجماعة لهيادنة بإقليم السراغنة عرفت، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية من عامل الإقليم، بحضور كل من قائد أولاد زراد ورئيس الجماعة وبعض ممثلي المصالح الخارجية، شملت المنازل التي تضررت بسبب التساقطات المطرية التي كانت مصحوبة بالبرَد والثلوج.

وكانت الزيارة المذكورة فرصة طالب من خلالها المتضررون عامل الإقليم بتقديم مساعدات عاجلة، والعمل على إصلاح المسالك الطرقية والاستجابة لحاجياتهم الضرورية وإنقاذ ما تبقى من منتوجهم الفلاحي.